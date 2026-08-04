FCSB - Farul 2-2. Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) a comentat jocul elevilor săi, după remiza din etapa #3 a Ligii 1.

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„Marinarii” au avut victoria în mână, după ce au condus cu două goluri la pauză, însă au ratat cele trei puncte în ultimele minute ale partidei, iar scăderea nivelului fizic i-a lăsat un gust amar tehnicianului.

Ioan Ovidiu Sabău: „Sunt supărat pentru că sunt jucători la un nivel scăzut ca ritm”

„A doua repriză n-am mai reușit să ținem de minge, n-am mai putut să construim, n-am mai avut curajul să ne arătăm la joc. Sigur, FCSB a avut posesia, am început să alergăm.

Mulți (n.r. - dintre jucătorii săi) suferă, au căzut din punct de vedere fizic și am cedat teren. N-am mai putut să facem pressing, dublaj și să plecăm pe contraatac, deși am avut acea ocazie să facem 3-1.

O primă repriză foarte bună, puteam să mai înscriem două-trei goluri. Un meci frumos, deschis, cu ritm. Sunt supărat pentru că sunt jucători la un nivel scăzut ca ritm. Nu sunt supărat pe ei, să nu se înțeleagă greșit. Am avut teamă, am discutat cu Njike să-l schimb prin minutul 70, dar au căzut alții fizic.

Sylvestre la fel, n-am mai avut forță în atac. I-am felicitat, sunt foarte mulțumit cum am interpretat jocul, am pus în dificultate un adversar bun și a fost și spectacol. Lipsa de experiență acolo (n.r. la primul gol al FCSB-ului), trebuia să-și dea seama, a crezut că a fost ofsaid. Au fost mai multe momente în care ne-am pierdut și ne-au surprins.

Ei au jucători cu calitate în preajma careului. Suntem o echipă în creștere, care încearcă să-și formeze o identitate de joc. Toți care au venit s-au integrat destul de bine.

Mai sunt 2-3 care sunt în urmă cu pregătirea, dar arătăm bine. Un grup serios, jucători antrenabili, există marjă mare de progres. Dacă ascultă, foarte mulți dintre ei vor deveni mai buni decât sunt acum”, a spus Sabău, potrivit digisport.ro.

VIDEO. Declarațiile lui Valentin Țicu de la finalul partidei

Integralist în partida de pe „Arc”, Țicu a comentat și el rezultatul echipei sale la finalul jocului:

VIDEO. Golul egalizator, marcat de Joao Paulo

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