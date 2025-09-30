„Nu am mai avut curaj” Sabău acuză probleme de atitudine în derby-ul Clujului: „În repriza a doua trebuia să ținem același ritm”
Ioan Ovidiu Sabău FOTO: SportPictures
Superliga

„Nu am mai avut curaj” Sabău acuză probleme de atitudine în derby-ul Clujului: „În repriza a doua trebuia să ținem același ritm”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.09.2025, ora 00:21
  • Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” a identificat motivul pentru care elevii săi nu au obținut victoria în derby.
  • Lipsa rezultatelor ar crea o presiune puternică în vestiarul echipei de pe Cluj-Arena.

Damjan Djokovic a deschis scorul (min. 9), însă Universitatea Cluj a reușit să întoarcă scorul prin reușitele lui Dino Mikanovic (min. 34) și Jovo Lukic (min. 37).

„Feroviarii” au obținut un punct, grație reușitei lui Lorenzo Biliboc (min. 58).

U Cluj - CFR CLUJ 2-2 Remiză spectaculoasă în primul derby al orașului din acest sezon
Citește și
U Cluj - CFR CLUJ 2-2 Remiză spectaculoasă în primul derby al orașului din acest sezon
Citește mai mult
U Cluj - CFR CLUJ 2-2 Remiză spectaculoasă în primul derby al orașului din acest sezon

U Cluj - CFR Cluj 2-2. Ioan Ovidiu Sabău: „Nu am avut curaj”

La sfârșitul derby-ului Clujului, Ioan Ovidiu Sabău a lăudat compartimentul ofensiv.

„Am vrut să le facem o bucurie fanilor noștri, am vrut să câștigăm. Cred că și jucătorii și-au dorit, acest lucru vreau să-l scot în evidență. Vreau să le apreciez efortul.

Am reacționat foarte bine, am ținut de minge, atacanții au pierdut foarte puține mingi. Un rezultat echitabil, dar mi-aș fi dorit mult mai mult”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la finalul partidei.

Tehnicianul „studenților” crede că elevilor săi le-a lipsit agresivitatea în joc.

„Au fost și câteva decizii greșite, am avut faze fixe și nu am stat bine, nu am recuperat.

În a doua repriză trebuia să ținem același ritm, să urcăm mai mult cu fundașii laterali, dar nu am mai avut curajul de a juca.

Eram acolo lângă ei, dar nu am avut acel presing”, a continuat antrenorul gazdelor.

Presiunea crește pe „Cluj-Arena”. Sabău: „Avem nevoie de rezultate”

Sabău speră ca echipa lui să scape de presiune pe măsură ce adună puncte în Superliga.

„Știu ce probleme avem, le cunosc și vreau să le rezolv. Trebuie să fim mai eficienți în careu și în preajma lui.

Lucrăm și sper ca în scurt timp să câștigăm și să nu mai existe această presiune. Avem nevoie de rezultate ca să ne liniștim”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova1124
2Botoșani1122
3Rapid1122
4Argeș1122
5Dinamo1120
6Unirea Slobozia1118
7UTA 1116
8Farul 1115
9U Cluj1114
10Oțelul 1113
11FCSB1110
12Hermannstadt1110
13CFR Cluj109
14Petrolul 116
15Csikszereda 105
16Metaloglobus 103

Citește și

Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Superliga
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Citește mai mult
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu
Superliga
23:47
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu
Citește mai mult
„Meritam victoria” Dan Nistor este nemulțumit cu un punct în derby-ul Clujului + Mesaj pentru Ionel Dănciulescu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
CFR Cluj Ioan Ovidiu Sabau u cluj superliga
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
29.09
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
29.09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
29.09
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
29.09
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
09:53
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
00:25
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
29.09
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
29.09
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share