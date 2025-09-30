„Nu am mai avut curaj” Sabău acuză probleme de atitudine în derby-ul Clujului: „În repriza a doua trebuia să ținem același ritm”

Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani), antrenorul „șepcilor roșii” a identificat motivul pentru care elevii săi nu au obținut victoria în derby.

Lipsa rezultatelor ar crea o presiune puternică în vestiarul echipei de pe Cluj-Arena.

Damjan Djokovic a deschis scorul (min. 9), însă Universitatea Cluj a reușit să întoarcă scorul prin reușitele lui Dino Mikanovic (min. 34) și Jovo Lukic (min. 37).

„Feroviarii” au obținut un punct, grație reușitei lui Lorenzo Biliboc (min. 58).

U Cluj - CFR Cluj 2-2 . Ioan Ovidiu Sabău: „Nu am avut curaj”

La sfârșitul derby-ului Clujului, Ioan Ovidiu Sabău a lăudat compartimentul ofensiv.

„Am vrut să le facem o bucurie fanilor noștri, am vrut să câștigăm. Cred că și jucătorii și-au dorit, acest lucru vreau să-l scot în evidență. Vreau să le apreciez efortul.

Am reacționat foarte bine, am ținut de minge, atacanții au pierdut foarte puține mingi. Un rezultat echitabil, dar mi-aș fi dorit mult mai mult”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la finalul partidei.

Tehnicianul „studenților” crede că elevilor săi le-a lipsit agresivitatea în joc.

„Au fost și câteva decizii greșite, am avut faze fixe și nu am stat bine, nu am recuperat.

În a doua repriză trebuia să ținem același ritm, să urcăm mai mult cu fundașii laterali, dar nu am mai avut curajul de a juca.

Eram acolo lângă ei, dar nu am avut acel presing”, a continuat antrenorul gazdelor.

Presiunea crește pe „ Cluj-Arena ”. Sabău: „Avem nevoie de rezultate”

Sabău speră ca echipa lui să scape de presiune pe măsură ce adună puncte în Superliga.

„Știu ce probleme avem, le cunosc și vreau să le rezolv. Trebuie să fim mai eficienți în careu și în preajma lui.

Lucrăm și sper ca în scurt timp să câștigăm și să nu mai existe această presiune. Avem nevoie de rezultate ca să ne liniștim”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Botoșani 11 22 3 Rapid 11 22 4 Argeș 11 22 5 Dinamo 11 20 6 Unirea Slobozia 11 18 7 UTA 11 16 8 Farul 11 15 9 U Cluj 11 14 10 Oțelul 11 13 11 FCSB 11 10 12 Hermannstadt 11 10 13 CFR Cluj 10 9 14 Petrolul 11 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

