Protestul interzis la TV Ce se întâmplă la meciurile din La Liga și ce a stârnit revolta

Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE) a emis un comunicat în care a anunțat că jucătorii din La Liga vor refuza sa joace timp de 15 secunde, la startul fiecărei partide din runda #9.

Protestul fotbaliștilor vine ca urmare a deciziei Federației Spaniole de Fotbal (RFEF), care a aprobat ca meciul Villarreal - Barcelona din etapa #17, să se joace la Miami, în Statele Unite. Partida va avea loc pe 21 decembrie și se va disputa pe Hard Rock Stadium.

Căpitanii celorlalte 18 echipe din elita fotbalului spaniol au decis să ia atitudine. Aceștia s-au plâns de lipsă de transparență, de dialog și de consecvență a LaLiga față de jucători, scrie marca.com

Astfel, Asociația Fotbaliștilor Spanioli a anunțat printr-un comunicat decizia jucătorilor de a protesta în primele 15 secunde ale jocului.

Implicați în așa-zisul „Plan Miami”, fotbaliștii celor de la Villarreal și Barcelona au fost scoși din această inițiativă.

„Asociația Fotbaliștilor Spanioli (AFE), cu sprijinul căpitanilor, anunță că, la începutul meciurilor din runda cu numărul 9 din La Liga, fotbaliștii vor protesta în mod simbolic contra lipsei de transparență, de dialog și de consecvență a oficialilor La Liga, cu privire la posibilitatea ca un meci să se joace în Statele Unite ale Americii.

Sindicatul a ales să excludă din inițiativă fotbaliștii de la Barcelona și Villareal, cluburile implicate, în ciuda faptului că au împărtășit aceleași vederi, pentru a evita ca protestul să fie interpretat ca o măsură împotriva vreunui club.

În fața refuzurilor constante și a propunerilor nerealiste venite dinspre La Liga, AFE respinge un proiect care nu este aprobat de fotbaliști și cere ca asociația echipelor să creeze o masă a negocierilor, în care fiecare informație este împărtășită și detaliile sunt analizate, nevoile și îngrijorările fotbaliștilor sunt ascultate și protecția drepturilor lor în conformitate cu regulile e garantată”, se arată în comunicatul AFE.

Primul episod de acest gen a avut deja loc la partida de vineri, Real Oviedo - Espanyol, scor 0-2, însă deținătorii de drepturi pentru La Liga au decis ca momentele de protest să nu se vadă la TV.

Oviedo and Espanyol stood still for the first 15 seconds of their match to protest Barcelona and Villarreal's game in Miami.



La Liga teams plan to do the same throughout the weekend to oppose the move 🙅‍♂️ pic.twitter.com/bSo2SitiXu — B/R Football (@brfootball) October 17, 2025

Câți bani vor încasa Barcelona și Villarreal pentru meciul de la Miami

Meciul Villarreal - Barcelona va conta pentru etapa #17 din La Liga. Ultima dată când Barcelona a jucat un meci în Florida a fost în 2022, atunci când catalanii au jucat un meci amical împotriva celor de la Inter Miami.

Conform as.com, cele două formații vor încasa între 5 și 7 milioane de euro pentru partida care se va disputa peste ocean.

Această sumă va acoperi cheltuielile pe care atât cluburile, cât și suporterii ar trebui să le suporte pentru a ajunge la meci.

Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”

Președintele UEFA, Aleksander Ceferin, a oferit și el o primă reacție și a dat de înțeles că aceste lucruri nu ar trebui să devină un obicei pentru viitor.

„Meciurile din campionat ar trebui jucate pe teren propriu. Orice alt scenariu ar priva fanii loiali, care merg la meciuri, și ar putea introduce elemente de distorsionare a competițiilor.

Deși este regretabil că trebuie să permitem desfășurarea acestor două meciuri, această decizie este excepțională și nu trebuie considerată un precedent.

Angajamentul nostru este clar: să protejăm integritatea ligilor naționale și să ne asigurăm că fotbalul rămâne ancorat în mediul său de origine”, a transmis Ceferin, conform theguardian.com.

