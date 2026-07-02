Anderson Ceara a pățit-o din nou! După FCSB, ar fi căzut și transferul la CFR Cluj. Ce s-a întâmplat

Ghinion fără sfârșit pentru Anderson Ceara (27 de ani) fotbalistul celor de la Csikszereda.

După transferul ratat la FCSB, astăzi ar fi picat și mutarea la CFR Cluj!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Brazilianul era dat ca și transferat la FCSB în această vară, dar mutarea a picat în ultimul moment.

La viza medicală, medicii fostei campioane a României au descoperit că Ceara ar avea probleme în zona meniscului, acesta fiind motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat.

Transferul lui Anderson Ceara la CFR Cluj a picat!

CFR Cluj a intrat pe fir, iar miercuri mijlocașul dreapta a efectuat testele medicale la formația din Gruia, însă 24 de ore mai târziu a avut parte de o nouă surpriză neplăcută.

Mutarea a picat! Cel mai probabil ar fi din nou vorba despre problemele cu care s-a confruntat și în episodul FCSB, susține digisport.ro.

Potrivit lui Ion Varga, patronul ardelenilor, CFR Cluj era dispusă să achite între 500.000-600.000 de euro pentru transferul lui Ceara.

750.000 de euro este cota lui Anderson Ceara, potrivit transfermarkt.ro

Cifrele lui Anderson Ceara în sezonul 2025/2026:

40 de meciuri

2.845 minute bifate

8 goluri marcate

7 pase de gol

Mihai Stoica, despre accidentările lui Ceara: „Nu are ligament la un genunchi”

După ce mutarea lui Ceara la FCSB nu s-a mai realizat, oficialul fostei campioane a dezvăluit ce a reieșit la controalele medicale efectuate de fotbalistul brazilian.

„Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înțeles și că nu are rost să discutăm. Gigi, la fel, a spus că nu-l mai luăm, dar nu a dat alte detalii. Domnul Szondy a spus că jucătorul nu a trecut controlul medical.

Dacă erau corecți, ne spuneau din start că a fost operat de ligamente încrucișate la ambii genunchi. O să vă citesc acum rezultatele controlului medical:

«Leziune de grad 3 la meniscul intern, ruptură completă cu grefă la ligamentul încrucișat anterior», adică ligamentul a fost rupt complet, operat cu grefă și s-a rupt și grefa. Deci, practic, el nu are ligament la un genunchi.

Apoi, «Entezopatie cronică și condromalacie patelară de grad 1-2». Acum, că am spus asta, cred că toți cei care conduc site-uri de specialitate pot întreba orice specialist, orice ortoped de specialitate.

Noi am avut trei ortopezi care au spus clar că nu putem să dăm bani mulți pe un jucător cu asemenea probleme”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport