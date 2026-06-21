„La un genunchi nu are ligament!”  Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara
Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

„La un genunchi nu are ligament!” Mihai Stoica le răspunde celor de la Csikszereda: „Ne-au cerut ceva ireal” + Ce a ieșit la controlul RMN al lui Ceara

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 22:44
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, le-a răspuns celor de la Csikszereda, după ce ciucanii au emis un comunicat referitor la situația transferului lui Anderson Ceara (27 de ani).
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Transferul brazilianului la FCSB a picat, iar gruparea din Miercurea Ciuc i-a atacat pe bucureșteni.

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Mihai Stoica, replică pentru cei de la Csikszereda: „N-aveam cum să dăm noi în presă, să ne facem singuri probleme”

După ce oficialii de la Csikszereda au transmis că detalii de la negocieri au ajuns ulterior în presă, Stoica a reacționat.

„N-are absolut nicio logică. Noi n-aveam cum să dăm în presă, să ne facem singuri probleme. Noi dădeam în presă că negociem, ca să atragem atenția altora?

Eu îți garantez că nu s-a scurs nici măcar o informație de la noi, pentru că eu am fost singurul care a negociat și doar eu și Valeriu Argăseală știam de stadiul negocierilor”, a spus MM Stoica, la Prima Sport.

Despre înțelegerea dintre FCSB și agentul lui Ceara, Stoica a explicat:

„Asta trebuie să vorbească ei cu agentul jucătorului. Nu e treaba noastră că jucătorul voia să vină la noi. Asta e o problemă între domnul Szondy și agentul jucătorului.

N-avem niciun amestec. Domnul Szondy i-a spus lui Valeriu Argăseală că s-au înțeles cu Ujpest, dar băiatul nu voia să meargă la Ujpest”.

Mihai Stoica, despre accidentările lui Ceara: „Nu are ligament la un genunchi”

Oficialul de la FCSB a dorit să clarifice situația medicală a lui Anderson Ceara și a spus exact ce a reieșit la controalele medicale efectuate de fotbalistul brazilian.

„Eu am spus foarte clar aici că nu ne-am înțeles și că nu are rost să discutăm. Gigi, la fel, a spus că nu-l mai luăm, dar nu a dat alte detalii. Domnul Szondy a spus că jucătorul nu a trecut controlul medical.

Dacă erau corecți, ne spuneau din start că a fost operat de ligamente încrucișate la ambii genunchi. O să vă citesc acum rezultatele controlului medical:

«Leziune de grad 3 la meniscul intern, ruptură completă cu grefă la ligamentul încrucișat anterior», adică ligamentul a fost rupt complet, operat cu grefă și s-a rupt și grefa. Deci, practic, el nu are ligament la un genunchi.

Apoi, «Entezopatie cronică și condromalacie patelară de grad 1-2». Acum, că am spus asta, cred că toți cei care conduc site-uri de specialitate pot întreba orice specialist, orice ortoped de specialitate.

Noi am avut trei ortopezi care au spus clar că nu putem să dăm bani mulți pe un jucător cu asemenea probleme”.

Mihai Stoica, despre cerințele financiare ale ciucanilor: „Mi s-a părut ceva...”

„Ei ne-au propus să se achite anul viitor o sumă, dacă jucătorul evoluează în 50% din meciuri. Atenție, să se scadă meciurile în care e accidentat sau suspendat!

Mie mi s-a părut ceva... Cum adică, noi plătim acum o sumă consistentă și să mai plătim și la anul pentru 50% din meciuri? Este ireal ce au propus, iar toate astea sunt scrise, am totul scris.

Nu vreau să încep un conflict, dar nu pot accepta ca oamenii să debiteze asemenea inepții. Ei știau că jucătorul e accidentat, a spus chiar Szondy asta. Are amândoi genunchii operați, iar la unul dintre ei nu are ligament!

Ionuț Codorean (n.r. - medic ortoped și doctor în medicină) mi-a zis «La genunchiul stâng nu mai are ligament încrucișat, iar genunchiul drept e și el foarte rău, cu leziuni de cartilaj și menisc».

Puneți-vă în locul meu, ce ați fi făcut? Avem rezultatele RMN-ului, îl trimitem să-l interpreteze, că poate au greșit trei medici de elită din București”, a conchis conducătorul de la FCSB.

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