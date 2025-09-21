Reghecampf, primul pas spre Ligă Al-Hilal Omdurman, remiză în preliminariile Ligii Campionilor Africii » Condițiile dificile în care s-a disputat partida
Reghecampf, primul pas spre Ligă Al-Hilal Omdurman, remiză în preliminariile Ligii Campionilor Africii » Condițiile dificile în care s-a disputat partida

  • Al-Hilal Omdurman, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf (50 de ani), a remizat cu Jamus FC, în deplasare, scor 0-0, în prima manșă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor Africii.
  • Returul este programat pe 28 septembrie.

După ce weekendul trecut a ratat șansa de a câștiga primul trofeu cu echipa din Sudan, Reghecampf și-a început acum parcursul spre faza principală a Ligii Campionilor Africii.

Al Hilal Omdurman, remiză cu Jamus la primul meci din preliminariile Ligii Campionilor Africii

Adversarea formației antrenate de tehnicianul român a fost o echipă din Sudanul de Sud, țară care s-a desprins de Sudan în 2011, devenind independentă.

Duelul s-a terminat indecis, scor 0-0, iar calificarea se va decide pe terenul lui Al-Hilal Omdurman. Returul e programat sâmbătă, 28 octombrie, cu începere de la ora 19:00.

Înaintea duelului de duminică, Laurențiu Reghecampf a vorbit despre condițiile dificile de joc din Sudanul de Sud:

„Eu cunosc ce se întâmplă în Africa și nivelul din zona asta. Echipele care au posibilități financiare se descurcă, își pot desfășura activitatea în condiții foarte bune. Celelalte echipe sunt mai slab dotate, însă nivelul crește.

Echipele importante din Champions League Africa sunt foarte puternice. Noi vom începe cu o echipă din Sudanul de Sud, Jamus se numește. Noi suntem favoriți.

Singura chestie e că jucăm pe un teren sintetic, la ora 3 după-amiaza și vor fi undeva la 35 de grade.

Cei care au jucat pe sintetic știu, în momentul în care e o temperatură mare, terenul se încinge și este o căldură foarte mare la sol, jucătorii au probleme cu ghetele.

E un covor care te arde, însă condițiile sunt așa cum sunt, trebuie să ne adaptăm la aceste condiții și să încercăm să câștigăm”, a spus Reghecampf pentru fanatik.ro

Dacă va ajunge în turul 2, echipa lui Reghecampf va da în octombrie peste învingătoarea „dublei” dintre Mogadishu City (Somalia) și Kenya Police (Kenya), 1-3 în tur.

Faza grupelor din Liga Campionilor Africii va debuta în noiembrie.

