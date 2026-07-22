I-a întâlnit pe Messi și pe Yamal Jucătorul din Liga 1 a revenit de la Mondial și a povestit prin ce a trecut: „A fost incredibil”
Joao Paulo. Foto: Imago
Superliga

I-a întâlnit pe Messi și pe Yamal Jucătorul din Liga 1 a revenit de la Mondial și a povestit prin ce a trecut: „A fost incredibil”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 22.07.2026, ora 12:57
alt-text Actualizat: 22.07.2026, ora 12:57
  • Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul lui FCSB, s-a întors în România după Campionatul Mondial.
  • Fotbalistul a participat la turneul final alături de naționala Capului Verde, una dintre surprizele competiției.
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Fotbalistul a revenit la București marți seară și a povestit despre experiența trăită la turneul final, unde a avut ocazia să întâlnească nume precum Lamine Yamal și Lionel Messi.

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Joao Paulo s-a întors la FCSB după Mondial: „Am întâlnit jucători pe care îi vedeam doar la televizor”

Capul Verde s-a numărat printre revelațiile turneului. Statul insular nu a pierdut niciun meci de la CM 2026 în timpul regulamentar de 90 de minute.

Selecționata africană a fost eliminată cu greu de Argentina, scor 2-3 după prelungiri, în șaisprezecimile competiției.

„A fost incredibil la Campionatul Mondial pentru mine și pentru țara mea. Să joc contra lui Yamal a fost incredibil. Am întâlnit atâția jucători mari pe care îi vedeam doar la televizor.

Am luat multe tricouri. De la Spania îl am pe al lui Oyarzabal, de la Uruguay pe al lui Nicolas de la Cruz, de la Arabia Saudită pe al lui Kanno, de la Al Hilal, iar de la Argentina am luat trei: Messi, Mac Allister și Tagliafico. Favoritul meu e cel al lui Messi”, a spus fotbalistul, conform sport.ro.

Joao Paulo și Lionel Messi. Foto: Instagram, @jpfernandes_18 Joao Paulo și Lionel Messi. Foto: Instagram, @jpfernandes_18
Joao Paulo și Lionel Messi. Foto: Instagram, @jpfernandes_18

Minutele jucate de Joao Paulo la Cupa Mondială

  • Spania - Capul Verde 0-0: a intrat pe teren și a jucat 14 minute
  • Capul Verde - Uruguay 2-2: nu a fost utilizat
  • Arabia Saudită - Capul Verde 0-0: a fost titular și a jucat 90 de minute
  • Argentina - Capul Verde 3-2: nu a fost utilizat

Joao Paulo a transmis că, în ciuda expunerii obținute, nu se gândește să plece de la formația roș-albastră, pentru care a jucat 17 meciuri în sezonul 2025-2026.

„Nu mă gândesc la un transfer după Cupa Mondială. Mă gândesc la FCSB și să facem un campionat bun", a mai spus acesta.

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