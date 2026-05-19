Inter și-a prezentat noul echipament FOTO+VIDEO. Ce vor purta jucătorii lui Cristi Chivu » Unul dintre marile orașe din Europa, sursă de inspirație

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) și-a prezentat, marți, noul echipament de pe teren propriu care va fi folosit în sezonul viitor. Cum arată, mai jos în articol.

În primul sezon al lui Cristi Chivu pe banca echipei, Inter a reușit eventul în Italia: „nerazzurrii” au câștigat campionatul și Cupa.

Inter a lansat noul echipament al echipei pentru sezonul viitor

Marți, Inter și-a prezentat noul echipament pentru sezonul viitor, care va fi folosit la meciurile de pe teren propriu.

Tricoul evidențiază conexiunea profundă dintre club și orașul Milano și reinterpretează identitatea tradițională a lui Inter într-o manieră modernă, inspirată din lumea modei și a designului, anunță inter.it.

„Pentru noul sezon, Nike s-a inspirat din spiritul vestimentar și eleganța atemporală a orașului Milano, făcând referire la cele mai emblematice echipamente din istoria lui Inter.

Noul kit îmbină detalii clasice cu elemente moderne și inovatoare, rezultând un tricou orientat spre viitor, fără a pierde legătura cu trecutul.

Utilizarea celor mai avansate tehnologii dezvoltate de Nike permite o fuziune perfectă între tradiție și inovație”, au mai notat cei de la Inter pe site-ul oficial.

Noul echipament este definit de combinația de culori negru și albastru Lyon, în semn de omagiu pentru tricoul istoric al lui Inter din 1998.

Și gulerul a fost reintrodus în noul echipament, pe interior fiind scris mesajul „Made of Milano”.

Noul echipament poate fi achiziționat începând cu marți din magazinul oficial al lui Inter și de pe site-ul oficial.

