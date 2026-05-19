„A fost o săptămână grea” Claudiu Niculescu și-a anunțat plecarea, după ce Unirea Slobozia a retrogradat

Claudiu Niculescu (49 de ani) și-a anunțat plecarea de la Unirea Slobozia, după ce echipa a retrogradat.

În urma eșecului suferit, luni, cu UTA Arad, scor 0-1, Unirea Slobozia a părăsit Liga 1 și va evolua în divizia secundă începând cu sezonul viitor.

Claudiu Niculescu: „Mă aşteptam la alt rezultat”

La finalul partidei, Claudiu Niculescu a fost foarte dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa.

„E trist pentru că mă aşteptam la alt rezultat, dar a fost o săptămână foarte grea. Să nu înţeleagă cineva că eu caut scuze, Doamne fereşte!

Ştiţi foarte bine că au apărut acele zvonuri şi informaţii că jucăm degeaba meciul cu UTA, că nu o să putem să jucăm barajul. Acum nu mai contează. Probabil au afectat băieţii.

Dacă faceţi aşa o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, le-am spus şi înainte de meci că au tot respectul meu pentru că, indiferent de aceste lucruri, au luptat până la sfârşit.

Cine ştie, poate în viitor vom mai lucra împreună. Vreau să mulţumesc şi conducerii clubului că mi-a dat şansa să mă întorc în prima ligă, am făcut tot ce a depins de mine.

Cu siguranţă voi face şi eu o analiză a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, trebuie să mergem mai departe. Îmi pare rău pentru club, pentru suporteri, dar viaţa trebuie să meargă mai departe”, a declarat Claudiu Niculescu, citat de orangesport.ro.

Claudiu Niculescu a fost numit antrenorul echipei Unirea Slobozia în februarie anul acesta, în locul lui Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță.

Sub comanda sa, formația ialomițeană a obținut 3 victorii, 4 remize și a suferit 6 înfrângeri (14-19 golaveraj).

Claudiu Niculescu: „În acest moment, contractul meu se încheie”

Claudiu Niculescu nu regretă că a venit la Unirea Slobozia și a precizat că, în acest moment, contractul său s-a încheiat. Ar fi fost prelungit automat dacă echipa evita retrogradarea.

„În niciun caz (n.r. nu regretă că a venit la Slobozia)! De asta am şi spus că mulţumesc conducerii pentru această şansă. Am sperat încă din prima zi, dar nu a fost să fie.

Nu regret absolut deloc. E foarte tentant pentru orice antrenor să vină în prima ligă. Echipa a retrogradat, trebuie să ne asumăm asta. (n.r. Aţi sperat într-un rezultat care să vă ajute la Sibiu?) Mă provoci. Nu, depindeam de noi. Din păcate, am clacat. Presiunea s-a văzut.

Am fost timoraţi, această săptămână a fost cea mai grea de când am venit aici. Aproape zilnic au apărut informaţii că nu putem să jucăm barajul, mintea jucătorilor probabil a fost în altă parte. Au şi ei prieteni la alte echipe, am şi eu, ne transmiteau acelaşi lucru, că jucăm degeaba în ultima etapă.

Nu am discutat până acum despre asta. Cu siguranţă, conducerea clubului va trebui să-şi facă unele calcule. Financiar, va fi un regres, aşa e la orice echipă care retrogradează. În acest moment, contractul meu se încheie. Se prelungea automat, dacă reuşeam să ne salvăm” , a mai adăugat Niculescu.

Sunt deschis la discuţii. Nu am avut discuţii cu alte echipe. O să vedem, toate cluburile îşi fac calcule pentru sezonul viitor. Trebuie să fim bărbaţi până la urmă, e dureros, e o seară tristă, dar asta e meseria noastră. Sunt puternic, sunt obişnuit cu astfel de stres. Claudiu Niculescu

Clasament final play-out Liga 1

Clasament final play-out Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad - nu are licență de Europa ❌ 9 39* 8 FCSB - baraj Conference ⤴️ 9 37 9 Oțelul - nu are licență de Europa ❌ 9 35* 10 FC Botoșani - baraj Conference ⤴️ 9 33 11 Csikszereda - salvată de la retrogradare✅ 9 33 12 Petrolul salvată de la retrogradare✅ 9 25 13 Farul - baraj de menținere ↔️ 9 25* 14 Hermannstadt - baraj de menținere ↔️ 9 25* 15 Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️ 9 22* 16 Metaloglobus București - retrogradată ⤵️ 9 16 *beneficiază de rotunjire

