„A fost o săptămână grea”  Claudiu Niculescu  și-a anunțat plecarea, după ce Unirea Slobozia a retrogradat +38 foto
Claudiu Niculescu
Superliga

„A fost o săptămână grea” Claudiu Niculescu și-a anunțat plecarea, după ce Unirea Slobozia a retrogradat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.05.2026, ora 15:47
alt-text Actualizat: 19.05.2026, ora 15:47
  • Claudiu Niculescu (49 de ani) și-a anunțat plecarea de la Unirea Slobozia, după ce echipa a retrogradat.

În urma eșecului suferit, luni, cu UTA Arad, scor 0-1, Unirea Slobozia a părăsit Liga 1 și va evolua în divizia secundă începând cu sezonul viitor.

Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial
Citește și
Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial
Citește mai mult
Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial

Claudiu Niculescu: „Mă aşteptam la alt rezultat”

La finalul partidei, Claudiu Niculescu a fost foarte dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa.

„E trist pentru că mă aşteptam la alt rezultat, dar a fost o săptămână foarte grea. Să nu înţeleagă cineva că eu caut scuze, Doamne fereşte!

Ştiţi foarte bine că au apărut acele zvonuri şi informaţii că jucăm degeaba meciul cu UTA, că nu o să putem să jucăm barajul. Acum nu mai contează. Probabil au afectat băieţii.

Dacă faceţi aşa o sinteză a ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, le-am spus şi înainte de meci că au tot respectul meu pentru că, indiferent de aceste lucruri, au luptat până la sfârşit.

Cine ştie, poate în viitor vom mai lucra împreună. Vreau să mulţumesc şi conducerii clubului că mi-a dat şansa să mă întorc în prima ligă, am făcut tot ce a depins de mine.

Cu siguranţă voi face şi eu o analiză a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă, trebuie să mergem mai departe. Îmi pare rău pentru club, pentru suporteri, dar viaţa trebuie să meargă mai departe”, a declarat Claudiu Niculescu, citat de orangesport.ro.

Claudiu Niculescu a fost numit antrenorul echipei Unirea Slobozia în februarie anul acesta, în locul lui Jean Vlădoiu și Andrei Prepeliță.

Sub comanda sa, formația ialomițeană a obținut 3 victorii, 4 remize și a suferit 6 înfrângeri (14-19 golaveraj).

Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

Galerie foto (38 imagini)

Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

Claudiu Niculescu: „În acest moment, contractul meu se încheie”

Claudiu Niculescu nu regretă că a venit la Unirea Slobozia și a precizat că, în acest moment, contractul său s-a încheiat. Ar fi fost prelungit automat dacă echipa evita retrogradarea.

„În niciun caz (n.r. nu regretă că a venit la Slobozia)! De asta am şi spus că mulţumesc conducerii pentru această şansă. Am sperat încă din prima zi, dar nu a fost să fie.

Nu regret absolut deloc. E foarte tentant pentru orice antrenor să vină în prima ligă. Echipa a retrogradat, trebuie să ne asumăm asta. (n.r. Aţi sperat într-un rezultat care să vă ajute la Sibiu?) Mă provoci. Nu, depindeam de noi. Din păcate, am clacat. Presiunea s-a văzut.

Am fost timoraţi, această săptămână a fost cea mai grea de când am venit aici. Aproape zilnic au apărut informaţii că nu putem să jucăm barajul, mintea jucătorilor probabil a fost în altă parte. Au şi ei prieteni la alte echipe, am şi eu, ne transmiteau acelaşi lucru, că jucăm degeaba în ultima etapă.

Nu am discutat până acum despre asta. Cu siguranţă, conducerea clubului va trebui să-şi facă unele calcule. Financiar, va fi un regres, aşa e la orice echipă care retrogradează. În acest moment, contractul meu se încheie. Se prelungea automat, dacă reuşeam să ne salvăm”, a mai adăugat Niculescu.

Sunt deschis la discuţii. Nu am avut discuţii cu alte echipe. O să vedem, toate cluburile îşi fac calcule pentru sezonul viitor. Trebuie să fim bărbaţi până la urmă, e dureros, e o seară tristă, dar asta e meseria noastră. Sunt puternic, sunt obişnuit cu astfel de stres. Claudiu Niculescu

Clasament final play-out Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
7UTA Arad - nu are licență de Europa ❌939*
8FCSB - baraj Conference ⤴️937
9Oțelul - nu are licență de Europa ❌935*
10FC Botoșani - baraj Conference ⤴️933
11Csikszereda - salvată de la retrogradare✅933
12Petrolul salvată de la retrogradare✅925
13Farul - baraj de menținere ↔️925*
14Hermannstadt - baraj de menținere ↔️925*
15Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️922*
16Metaloglobus București - retrogradată ⤵️916
*beneficiază de rotunjire

Citește și

Ce se întâmplă cu Politic Hermannstadt i-a decis soarta jucătorului împrumutat de la FCSB
Superliga
15:14
Ce se întâmplă cu Politic Hermannstadt i-a decis soarta jucătorului împrumutat de la FCSB
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Politic Hermannstadt i-a decis soarta jucătorului împrumutat de la FCSB
Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial
Superliga
15:08
Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial
Citește mai mult
Opulența LPF! Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Cât e bugetul salarial

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood filmează în România un nou lungmetraj
Claudiu Niculescu liga 1 despartire Unirea Slobozia retrogradare
Știrile zilei din sport
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Superliga
18:08
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat Marius Baciu cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Citește mai mult
„M-am supărat pe Rădoi” VIDEO. Ce a discutat  Marius Baciu  cu Gigi Becali: „Asta mi-a cerut” + „săgeți” către Rădoi și Charalambous
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Liga Națiunilor
18:46
Format nou anunțat de UEFA Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028
Citește mai mult
Format nou anunțat de UEFA  Cum se vor desfășura preliminariile europene și Liga Națiunilor începând cu anul 2028 
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Superliga
17:33
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Citește mai mult
Farmacia Ligii 1 De la Anticârcelul lui Șumudică la punguțele lui Neubert și aspacardinul lui Bancu
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Superliga
14:13
Craiova, acuzată de jocuri de culise! „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Citește mai mult
Craiova, acuzată de jocuri de culise!  „Ce a făcut nu e fair-play” acuză șeful lui U Cluj despre abordarea lui Gertmonas. Ce acționar al Craiovei ar fi implicat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:19
„Ne așteptam la altă reacție” Andrei Nicolescu, după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
„Ne așteptam la altă reacție”  Andrei Nicolescu , după anunțul suporterilor dinamoviști, înainte de barajul pentru Europa
20:58
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO. Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
„FCSB nu e favorită certă cu Dinamo” VIDEO.  Dănciulescu pariază pe „câini” la baraj și avertizează: „Mare atenție la Botoșani!”
21:31
Gestul lui Barella față de Chivu VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
Gestul lui Barella față de Chivu  VIDEO. Imaginile au apărut abia acum: „Pur și simplu minunat”
21:08
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Cum se simte Dan Petrescu Mihai Stoica, vești îmbucurătoare despre starea de sănătate fostului antrenor: „Se joacă cu bolile”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia

Cristian Geambașu: Legea 18 și veselia
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Top stiri
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Special
09:07
„Performanță fenomenală” Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
Citește mai mult
„Performanță fenomenală”  Celebrul Tim Henman analizează, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, șansele Soranei Cîrstea la Roland Garros
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Superliga
14:41
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
Citește mai mult
„România, groaznică! Toți, țigani, șmecheri” A jucat 6 meciuri la Rapid și vorbește depreciativ despre țara noastră: „Ce urât e Bucureștiul!”
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Tenis
10:59
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
Citește mai mult
„E OK să arunci racheta, să țipi, s-o iei razna” Aryna Sabalenka, despre ieșirile nervoase + mărturie sensibilă despre tragediile trăite: „Plâng în hohote”
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
B365
19.05
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul
Citește mai mult
VIDEO | Prima betonare pe prima linie de tramvai construită de la 0 în București, în ultimii 30 de ani: Prelungirea Ghencea. Primarul Ciucu spune ce a blocat proiectul

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 28 rapid 16 Universitatea Craiova 48 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
20.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share