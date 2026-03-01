CFR Cluj s-a descătușat în vestiar VIDEO. Cum au sărbătorit jucătorii și staff-ul calificarea neașteptată în play-off. Zece victorii consecutive!

FARUL - CFR CLUJ 1-2. A fost nebunie în vestiarul ardelenilor, după succesul de la Ovidiu.

Daniel Pancu (48 de ani) a făcut imposibilul posibil la CFR Cluj. Formația sa a obținut a 10-a victorie consecutivă din Liga 1 și și-a asigurat matematic calificarea în play-off.

FARUL - CFR CLUJ 1-2 . Bucurie fără margini în vestiar după calificarea în play-off

CFR Cluj s-a impus datorită golurilor marcate de Aliev ('16) și Muhar ('27). Pentru „marinari” a punctat Ișfan ('64).

Imediat după fluierul de final al partidei de la Ovidiu, jucătorii echipei din Gruia au dat tonul petrecerii.

Ulterior, sărbătoarea s-a extins și în vestiar, acolo unde fotbaliștii au început scandeze cât au putut de tare: „CFR, ale”.

În imaginile prezentate de CFR Cluj pe rețelele de socializare apar și antrenorul Daniel Pancu, alături de staff-ul său, dar și Bogdan Mara, directorul sportiv al ardelenilor.

Pentru ardeleni urmează duelul cu Universitatea Craiova din sferturile Cupei României, programat miercuri, cu începere de la ora 20:30.

După partida din Bănie, CFR Cluj va da piept cu Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1. Meciul este programat duminică, cu începere de la ora 20:00.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Dinamo⤴️ 28 52 3 Rapid⤴️ 28 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș 28 46 7 FCSB 28 43 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad 28 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 28 28 13 Csikszereda⤵️ 28 28 14 Unirea Slobozia⤵️ 28 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 28 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

