CFR Cluj s-a descătușat în vestiar VIDEO. Cum au sărbătorit jucătorii și staff-ul calificarea neașteptată în play-off. Zece victorii consecutive!

- FARUL - CFR CLUJ 1-2. A fost nebunie în vestiarul ardelenilor, după succesul de la Ovidiu.
Daniel Pancu (48 de ani) a făcut imposibilul posibil la CFR Cluj. Formația sa a obținut a 10-a victorie consecutivă din Liga 1 și și-a asigurat matematic calificarea în play-off.
FARUL - CFR CLUJ 1-2. Bucurie fără margini în vestiar după calificarea în play-off
CFR Cluj s-a impus datorită golurilor marcate de Aliev ('16) și Muhar ('27). Pentru „marinari” a punctat Ișfan ('64).
Imediat după fluierul de final al partidei de la Ovidiu, jucătorii echipei din Gruia au dat tonul petrecerii.
Ulterior, sărbătoarea s-a extins și în vestiar, acolo unde fotbaliștii au început scandeze cât au putut de tare: „CFR, ale”.
În imaginile prezentate de CFR Cluj pe rețelele de socializare apar și antrenorul Daniel Pancu, alături de staff-ul său, dar și Bogdan Mara, directorul sportiv al ardelenilor.
Pentru ardeleni urmează duelul cu Universitatea Craiova din sferturile Cupei României, programat miercuri, cu începere de la ora 20:30.
După partida din Bănie, CFR Cluj va da piept cu Dinamo în ultima etapă a sezonului regulat din Liga 1. Meciul este programat duminică, cu începere de la ora 20:00.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova⤴️
|29
|59
|2
|Dinamo⤴️
|28
|52
|3
|Rapid⤴️
|28
|52
|4
|U Cluj⤴️
|29
|51
|5
|CFR Cluj⤴️
|29
|50
|6
|FC Argeș
|28
|46
|7
|FCSB
|28
|43
|8
|FC Botoșani⤵️
|29
|42
|9
|UTA Arad
|28
|42
|10
|Oțelul Galați⤵️
|29
|41
|11
|Farul⤵️
|29
|37
|12
|Petrolul⤵️
|28
|28
|13
|Csikszereda⤵️
|28
|28
|14
|Unirea Slobozia⤵️
|28
|24
|15
|Hermannstadt⤵️
|29
|20
|16
|Metaloglobus⤵️
|28
|11