Nu renunță la Matei Ilie Fundașul de la CFR, dorit cu insistență în Rusia. Oferta primită de clujeni: „Este decizia mea"
Matei Ilie (în dreapta)
Superliga

Nu renunță la Matei Ilie Fundașul de la CFR, dorit cu insistență în Rusia. Oferta primită de clujeni: „Este decizia mea”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 10:30
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 10:30
  • Matei Ilie (23 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, ar fi dorit în continuare de un club din Rusia.
  • Ce sumă s-a oferit în schimbul stoperului și care e reacția lui Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul clubului, mai jos.

Matei Ilie a devenit un jucător de bază în apărarea CFR-ului. În acest sezon, fundașul a bifat 29 de apariții, a marcat trei goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

Matei Ilie, dorit în continuare de Krylya Sovetov Samara

Datorită evoluțiilor sale foarte bune, Matei Ilie este dorit în continuare de formația rusă Krylya Sovetov Samara. Clubul și-a exprimat interesul pentru fundașul român și la începutul acestui an. Oferta inițială nu l-a mulțumit pe Ioan Varga, finanțatorul echipei.

Acum, Krylya Sovetov Samara a făcut o nouă ofertă pentru Matei Ilie, de 900.000 de euro, anunță fanatik.ro.

Și de această dată oferta a fost refuzată de Ioan Varga, mai ales că echipa din Rusia ar fi propus ca întreaga sumă să fie plătită în trei rate, până la finalul anului.

1,7 milioane de euro
este cota de piață a lui Matei Ilie, conform Transfermarkt

Finanțatorul formației din Gruia a oferit și o primă reacție după oferta primită pentru Matei Ilie:

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie. Dar suma este prea mică pentru pretențiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea”, a spus Ioan Varga, conform sursei citate.

În plus, fundașul de 23 de ani nu ar fi încântat de o mutare în Rusia, din cauză că echipele de acolo sunt încă excluse din competițiile europene, din cauza războiului cu Ucraina.

Krylya Sovetov Samara se află pe locul 12 în campionatul rus, cu 17 puncte acumulate după 18 etape.

Nu este prima ofertă pentru Matei Ilie. Fundașul central a fost căutat de cluburi în ultima perioadă, printre care și Dinamo, dar prețul cerut de Varga a fost prea mare (1,5 - 2 milioane de euro).

Matei Ilie a sosit la CFR Cluj în 2023, de la formația italiană Padova. Acesta a mai evoluat pentru echipa U19 a celor de la Verona.

85 de meciuri
a jucat Matei Ilie pentru CFR Cluj. A marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive. Contractul său va expira în vara anului viitor

CFR Cluj a reușit calificarea în sferturile Cupei României, după remiza de marți cu Rapid, scor 1-1.

În campionat, formația antrenată de Daniel Pancu se află pe locul 7, cu 41 de puncte acumulate.

Galerie foto (43 imagini)

CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg CFR Cluj - Rapid, în Cupă FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
+43 Foto
labels.photo-gallery

Pentru CFR urmează duelul cu Hermannstadt de luni, 16 februarie, de la ora 17:00. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2643
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2625
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

