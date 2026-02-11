Nu renunță la Matei Ilie Fundașul de la CFR, dorit cu insistență în Rusia. Oferta primită de clujeni: „Este decizia mea”

Matei Ilie (23 de ani), fundașul celor de la CFR Cluj, ar fi dorit în continuare de un club din Rusia.

Ce sumă s-a oferit în schimbul stoperului și care e reacția lui Ioan Varga (67 de ani), finanțatorul clubului, mai jos.

Matei Ilie a devenit un jucător de bază în apărarea CFR-ului. În acest sezon, fundașul a bifat 29 de apariții, a marcat trei goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

Matei Ilie, dorit în continuare de Krylya Sovetov Samara

Datorită evoluțiilor sale foarte bune, Matei Ilie este dorit în continuare de formația rusă Krylya Sovetov Samara. Clubul și-a exprimat interesul pentru fundașul român și la începutul acestui an. Oferta inițială nu l-a mulțumit pe Ioan Varga, finanțatorul echipei.

Acum, Krylya Sovetov Samara a făcut o nouă ofertă pentru Matei Ilie, de 900.000 de euro , anunță fanatik.ro.

Și de această dată oferta a fost refuzată de Ioan Varga, mai ales că echipa din Rusia ar fi propus ca întreaga sumă să fie plătită în trei rate, până la finalul anului.

1,7 milioane de euro este cota de piață a lui Matei Ilie, conform Transfermarkt

Finanțatorul formației din Gruia a oferit și o primă reacție după oferta primită pentru Matei Ilie:

„Într-adevăr, am primit o ofertă de 900.000 de euro pentru Matei Ilie. Dar suma este prea mică pentru pretențiile noastre. Matei Ilie va rămâne la echipă până în vară. Este decizia mea”, a spus Ioan Varga, conform sursei citate.

În plus, fundașul de 23 de ani nu ar fi încântat de o mutare în Rusia, din cauză că echipele de acolo sunt încă excluse din competițiile europene, din cauza războiului cu Ucraina.

Krylya Sovetov Samara se află pe locul 12 în campionatul rus, cu 17 puncte acumulate după 18 etape.

Nu este prima ofertă pentru Matei Ilie. Fundașul central a fost căutat de cluburi în ultima perioadă, printre care și Dinamo, dar prețul cerut de Varga a fost prea mare (1,5 - 2 milioane de euro).

Matei Ilie a sosit la CFR Cluj în 2023, de la formația italiană Padova. Acesta a mai evoluat pentru echipa U19 a celor de la Verona.

85 de meciuri a jucat Matei Ilie pentru CFR Cluj. A marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive. Contractul său va expira în vara anului viitor

CFR Cluj a reușit calificarea în sferturile Cupei României, după remiza de marți cu Rapid, scor 1-1.

În campionat, formația antrenată de Daniel Pancu se află pe locul 7, cu 41 de puncte acumulate.

Pentru CFR urmează duelul cu Hermannstadt de luni, 16 februarie, de la ora 17:00. Partida va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 26 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 26 25 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport