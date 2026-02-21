„De vulturii din Giulești n-am auzit” Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție” +8 foto
Imaginile generate de clubul Dinamo cu ajutorul inteligenței artificiale
Superliga

„De vulturii din Giulești n-am auzit" Dezbatere în direct, după clipul postat de Dinamo: „Nicolescu era foarte deranjat de manifestările lui Petre, acum n-are nicio reacție"

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 21.02.2026, ora 00:14
Actualizat: 21.02.2026, ora 01:10

Moderatorul Radu Naum și invitații Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro, și foștii internaționali Ionel Dănciulescu și Ilie Dumitrescu au comentat imaginile, în care, pe ceea ce se dorește a fi Arena Națională, apare un „câine roșu” care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre.

Ionel Dănciulescu și Ilie Dumitrescu consideră că videoclipul postat de Dinamo este nepotrivit: „Ar trebui evitate”

Jurnalistul Cătălin Țepelin a semnalat faptul că simbolistica este ambiguă, lăsând loc de interpretări.

Apoi a avut loc o dezbatere în platou, dialog care este redat mai jos:

Radu Naum: Un câine fioros care adulmecă o pană neagră... Ce părere aveți?

Ilie Dumitrescu: Un German Shepherd...

Ionel Dănciulescu: E frumos câinele. De câine am vorbit, atât.

Cătălin Țepelin: Are o simbolistică ambiguă, probabil intenționat făcută așa, la două capete, ca să poată să bage scuza că Rapid are un vultur pe emblemă. Eu n-am văzut câini care să vâneze vulturi până acum, dar poate or exista… În postare mai era ceva cu ziua care învinge noaptea. Sunt niște nuanțe acolo care pot fi interpretate într-o zonă deloc rezonabilă sau decentă, înaintea unei confruntări cu grad ridicat de risc. Clubul, nu un suporter, galeria, alte microentități cărora le poți găsi scuze, postează chestia asta, în condițiile în care tocmai a trecut prin niște scandaluri cu tentă rasistă. Nu-mi dau seama cum cluburile tolerează sau chiar încurajează așa ceva.

Ilie Dumitrescu: Asta e, ce să faci? Vultur sau ce e? O pană de corb sau…

Cătălin Țepelin: Explicația cu un zâmbet șugubăț în colțul gurii asta va fi. «Dar stați domn'e, ce vă inflamați atât? E un vultur!». E o simbolistică de confruntare explicabilă. Dar tot băgând bățul prin gard la modul ăsta, ajungi la niște incidente pe care le plătești, fie prin imagine, fie prin amenzi.

Radu Naum: Deci nu ți se pare nimic în neregulă? (n.r. către Ilie Dumitrescu)

Ilie Dumitrescu: Dar ce, eu sunt de la vreo comisie? Am văzut un clip cu un lup, frumos exemplarul, care se ducea să vadă unde a rămas o urmă... ce era?

Radu Naum: Nu ți se pare că are o conotație rasistă chestia asta?

Ionel Dănciulescu: Depinde, ce spunea și Cătălin… Dacă pana respectivă e de vultur sau nu.

Radu Naum: Mie mi se pare că poate să aibă o astfel de conotație.

Ionel Dănciulescu: Depinde cum interpretezi.

Cătălin Țepelin: De-asta am și spus că simbolistica e ambiguă, ca să poți să poziționezi cum vrei.

Ionel Dănciulescu: Cel mai bine ar fi ca lucrurile de genul acesta să fie evitate, o chestie cu dublu înțeles.

Cătălin Țepelin: Cu atât mai mult cu cât vorbim de poziții oficiale. Ideal ar fi să nu fie nici în peluze, dar înțelegem că tensiunea și folclorul vulgar din stadioane nu pot dispărea peste noapte. Dar dacă ele sunt cultivate sau încurajate de cluburi, nu vor dispărea niciodată.

Ionel Dănciulescu: Știi care e chestia? L-am văzut pe Andrei Nicolescu, care era foarte deranjat de manifestările lui Florentin Petre, iar acum, când e chestia asta care poate fi interpretabilă, nu are nicio reacție. Mă gândesc că e cu acordul conducerii, că nu poate un angajat să pună el filmul ăsta.

Cătălin Țepelin: E pe contul oficial de social media al clubului Dinamo.

Radu Naum: Altfel nu discutam.

Cătălin Țepelin: Și e acolo și acum. Dacă, așa cum spune Danciu, cineva din club ar fi considerat nepotrivit ar fi intervenit. Neintervenind, o consideră potrivită sau explicabilă în contextul «E un câine cu un vultur, ce mare brânză? E doar un joc de copii». Dar jocurile astea de copii servesc drept pretext pentru chestii mai grave care se întâmplă.

Radu Naum: Noi putem avea dubii, suporterii nu au. Nici unii, nici alții.

Cătălin Țepelin: O să vedeți mâine bannerele afișate de ambele galerii. Dacă ele vor continua acest mini-război.

Ilie Dumitrescu: Eu încerc să nu inflamăm și mai mult situația. Mâine va fi un meci, vor fi spectatori și de o parte și de alta…

Radu Naum: Putem spune dacă e potrivit sau nu așa ceva.

Ilie Dumitrescu: Putea să evite cine a postat.

Cătălin Țepelin: Apropo de simbolistică, de „câinii roșii” a auzit toată lumea, de „vulturii din Giulești” n-am auzit, ca să poți s-o folosești.

500.000 de vizualizări,
cu aproximație, a strâns clipul pe conturile oficiale de Facebook și Instagram ale lui Dinamo

Dinamo, sancționată la Comisii

Dinamo a luat o amendă de 3.300 de euro pentru comportamentul fanilor la meciul cu U Craiova. Aceștia au aruncat cu obiecte în arbitrul Istvan Kovacs și l-au scuipat pe Ștefan Baiaram, care fusese și ținta unor scandări rasiste pe parcursul meciului, care l-au făcut pe „central” să ceară să se facă un anunț la stație în acest sens.

De asemenea, „câinii” au fost în prim-plan pentru scandări rasiste ale jucătorilor și staff-ului la meciul cu Hermannstadt și pentru vulgarități la meciul cu Slobozia.

„Cu Florentin, din cauza incidentelor de data trecută, am vorbit să nu mai avem momente de genul ăsta. Bine, probabil era euforia meciului.

Mi-a promis că o să fie un pic mai atent”, a spus Nicolescu, după ce Florentin Petre, „secundul” echipei a făcut scandări rasiste.

Deși a stârnit îngrijorarea fanilor, care au criticat postarea, aceasta nu a fost ștearsă și a adunat 172.000 de vizualizări pe Facebook și peste 270.000 pe Instagram.

