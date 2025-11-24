Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 24.11.2025, ora 22:58
  • Ion Geolgău (64 de ani) nu mai este angajatul FRF, după scandalul în care a fost acuzat de hărțuire sexuală de mama unui junior.
  • Federația l-a dat afară pe fostul internațional. Detalii, în rândurile de mai jos.

Fostul fotbalist de la Universitatea Craiova a recunoscut că a trimis mesaje cu tentă sexuală mamei unui junior, dar a menționat că totul s-ar fi întâmplat în urmă cu mai bine de un an.

Federația Română de Fotbal (FRF) a deschis o anchetă internă, după acuzațiile apărute în spațiul public.

Ion Geolglău, dat afară de FRF

GOLAZO.ro a vrut să afle în ce stadiu e ancheta în acest caz. Mai jos, răspunsul FRF:

„Ca urmare a solicitării dumneavoastră, Federația Română de Fotbal precizează că, în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară și Codul de Etică, aplicabile tuturor angajaților, ancheta internă a fost declanșată la momentul respectiv (n.red. - 20 septembrie 2025).

Totodată, menționăm că între timp contractul dintre FRF și domnul Ion Geolgău a fost încheiat cu acordul părților.

Totuși, ancheta internă este încă în desfășurare, iar concluziile acesteia vor fi anunțate în curând de Federația Română de Fotbal”.

Ion Geolgău, acuzat de hărțuire sexuală de mama unui junior

Gazetadecluj.ro a dezvăluit că Geolgău i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală unei mame al cărei copil urma să participe la o selecție, FRF a anunțat că va deschide o anchetă internă.

Mesajele publicate de sursa citată sunt unele cu tentă sexuală, în care oficialul FRF îi face avansuri mamei juniorului respectiv.

Geolgău nu este la primul scandal major. Legendarul fotbalist al celor de la Universitatea Craiova a fost acuzat în trecut că a cerut mită pentru a favoriza selecția mai multor jucători la loturile de juniori ale României.

Federația a explicat că, în ultimii doi ani, Geolgău nu s-a mai ocupat de selecția propriu-zisă a loturilor de juniori, ci doar de coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Geolgău a recunoscut că a trimis mesajele:

„Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii.

Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.

Nu voi da numele copilului la care se face referire, dar subliniez clar că la nicio acțiune a vreunui lot național acel copil nu a fost convocat”, a declarat Ion Geolgău, potrivit prosport.ro.

Unde se încadrează fapta lui Ion Geolgău în Codul de Etică al FRF

Codul de Etică al FRF stabilește reguli clare pentru oficiali și angajați, bazate pe principii fundamentale precum integritatea, egalitatea și respectarea demnității umane.

În cazul lui Ion Geolgău, mai multe articole sunt incidente:

  • Articolul 19 – Demnitate: „Protecția demnității individului este fundamentală și toate formele de hărțuire în fotbal, fie fizice, verbale sexuale sau de orice altă natură sunt interzise”
  • Articolul 11 și 12 – Integritate: „Subiecții Codului nu trebuie să acționeze într-o manieră care ar putea afecta negativ reputația FRF sau jocul de fotbal, în general, și nici să acționeze într-o manieră susceptibilă să aducă atingere reputației sportului.
  • „Subiecții Codului trebuie să acționeze cu integritate, onestitate și responsabilitate în îndeplinirea rolului lor în jocul de fotbal”.
  • Articolul 17 – Egalitate: „Nu trebuie să existe vreo discriminare în fotbal pe motivul rasei, sexului, originii etnice, culturii, religiei, opiniei politice, stării civile, orientării sexuale sau al oricărui factor incorect sau irelevant, cu excepția cazurilor permise de lege, de hotărârile Adunări Generale sau ale Comitetului Executiv al FRF, comitetele, comisiile sau alte organe alese sau desemnate ale FRF”.

