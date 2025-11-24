„Să faci cancer și să mori pe teren!” Mesajul plin de ură primit de colegul lui Rațiu de la Rayo Vallecano, după meciul cu echipa lui Moldovan
Sergio Camello. Foto: Imago
„Să faci cancer și să mori pe teren!" Mesajul plin de ură primit de colegul lui Rațiu de la Rayo Vallecano, după meciul cu echipa lui Moldovan

Ionuț Cojocaru
Publicat: 24.11.2025, ora 21:57
Actualizat: 24.11.2025, ora 21:57
  • Sergio Camello (24 de ani), atacantul lui Rayo Vallecano, a făcut public un mesaj îngrozitor pe care l-a primit după meciul cu Real Oviedo, scor 0-0.

Atacantul a primit mesajul chiar în urma meciului în care internaționalul român Andrei Rațiu a evoluat excelent și a fost apreciat de fani.

Mesajul plin de ură după primit de Sergio Camello: „Să faci cancer și să mori pe teren”

Camello, urmărit de peste 68.000 de oameni pe Instagram, a publicat captura de ecran a mesajului primit:

„Gunoi, fiu de cățea! Ce dracu' ai de nu șutezi mingea pe poartă? Să faci cancer și să cazi mort pe teren, rahatule!”

Textul, trimis de un utilizator, îl insulta într-un mod sinistru pe fostul atacant al lui Atletico Madrid, reproșându-i prestația din partida disputată pe stadionul „Carlos Tartiere”.

„Să faci cancer și să mori pe teren!” Mesajul plin de ură primit de colegul lui Rațiu de la Rayo Vallecano, după meciul cu echipa lui Moldovan „Să faci cancer și să mori pe teren!” Mesajul plin de ură primit de colegul lui Rațiu de la Rayo Vallecano, după meciul cu echipa lui Moldovan

Sergio Camello revenise în formula de start după șapte meciuri în care fusese rezervă. Titularizat de antrenorul Inigo Perez, Camello a fost schimbat în minutul 70, fiind înlocuit de Alemao.

Rayo Vallecano a evoluat în superioritate numerică din minutul 53, după ce Chaira, mijlocaș ofensiv al gazdelor, a fost eliminat direct.

Trupa lui Rațiu a primit un penalty în minutul 67, însă Isi Palazon nu a reușit să-l învingă de la punctul cu var pe Escandell, cel care îl ține pe Horațiu Moldovan pe banca de rezerve.

16 goluri
a marcat Camelo în cele 111 meciuri jucate pentru Rayo Vallecano

În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano se află pe locul 13 în clasamentul din La Liga, cu 16 puncte după 13 etape.

De cealaltă parte, Real Oviedo e ultima, pe 20, cu doar 9 puncte.

VIDEO. Rezumatul meciului Real Oviedo - Rayo Vallecano

