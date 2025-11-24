Putea fi un masacru VIDEO. Moment șocant la o cursă de cai: opt călăreți au evitat în ultima secundă o ambulanță care venea înspre ei pe circuit

Opt călăreți au fost nevoiți să vireze brusc pentru a evita o coliziune frontală cu o ambulanță.

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, imediat după startul unei curse organizate la hipodromul Evangeline Downs din statul american Louisiana.

În mod normal, ambulanțele sunt poziționate aproape de pistă, pentru a putea interveni rapid în caz de urgență. Totuși, de această dată una a fost surprinsă în timp ce se deplasa direct spre călăreți, chiar când aceștia intrau în prima curbă.

Scene halucinante la cursele de cai. O ambulanță a intrat pe pistă

Călăreții și-au ferit caii în ultimul moment, reușind astfel să evite o coliziune frontală.

Din fericire, niciun cal și niciun călăreț nu au fost răniți, iar cursa a fost întreruptă, conform dailymail.co.uk.

Oficialii evenimentului au demarat o anchetă pentru a stabili cum a ajuns ambulanța pe pistă în timpul cursei.

„Acesta ar putea fi cel mai înfricoșător incident evitat în ultimul moment pe care l-am văzut vreodată într-o cursă de cai.

Reflexele incredibile ale călăreților și cailor au evitat o tragedie totală”, a spus analistul Kevin Blake, conform sursei citate.

This might well be the most terrifying near miss I’ve ever seen in a horse race. It happened at Evangeline Downs in America a few hours ago. Incredible reactions from the jockeys and horses to avoid absolute carnage. 😳 pic.twitter.com/6e3e5QpmIF — Kevin Blake (@kevinblake2011) November 23, 2025

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport