Ion Geolgău, anchetat de FRF GOLAZO.ro explică ce sancțiuni riscă federalul acuzat de hărțuire sexuală
Ion Geolgău (Foto: FRF)
Ion Geolgău, anchetat de FRF GOLAZO.ro explică ce sancțiuni riscă federalul acuzat de hărțuire sexuală

Viorel Tudorache
Publicat: 20.09.2025, ora 19:02
Actualizat: 20.09.2025, ora 19:10
  • Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat oficial că a deschis o anchetă internă în cazul lui Ion Geolgău, fost internațional român în vârstă de 64 de ani.
  • GOLAZO.ro explică unde se încadrează fapta federalului și ce sancțiuni riscă acesta, dacă va fi găsit vinovat.

Decizia vine după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora Geolgău i-ar fi trimis mesaje cu tentă sexuală mamei unui copil înscris la o selecție pentru loturile naționale de juniori.

Ion Geolgău va fi anchetat de FRF, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală

Reprezentanții FRF au precizat că, în ultimii doi ani, Geolgău nu a fost implicat direct în procesul de selecție al loturilor naționale.

Activitatea „eroului de la Brastislava” s-a limitat doar la coordonarea referenților zonali, care organizau taberele de vară pentru categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Potrivit publicației gazetadecluj.ro, mesajele conțineau avansuri cu caracter sexual, fapt care a declanșat reacția imediată a FRF.

Printr-un comunicat oficial, FRF a anunțat sâmbătă, 20 septembrie, deschiderea unei anchete interne, solicitând totodată reprezentanților mass-media să transmită toate dovezile deținute.

În acest context, verificările se desfășoară prin raportare directă la Codul de Etică al FRF, documentul care reglementează conduita oficialilor și angajaților instituției condusă de Răzvan Burleanu.

Unde se încadrează fapta lui Ion Geolgău în Codul de Etică al FRF

Codul de Etică al FRF stabilește reguli clare pentru oficiali și angajați, bazate pe principii fundamentale precum integritatea, egalitatea și respectarea demnității umane.

În cazul lui Ion Geolgău, mai multe articole sunt incidente:

  • Articolul 19 – Demnitate: „Protecția demnității individului este fundamentală și toate formele de hărțuire în fotbal, fie fizice, verbale sexuale sau de orice altă natură sunt interzise”
  • Articolul 11 și 12 – Integritate: „Subiecții Codului nu trebuie să acționeze într-o manieră care ar putea afecta negativ reputația FRF sau jocul de fotbal, în general, și nici să acționeze într-o manieră susceptibilă să aducă atingere reputației sportului.
  • „Subiecții Codului trebuie să acționeze cu integritate, onestitate și responsabilitate în îndeplinirea rolului lor în jocul de fotbal”.
  • Articolul 17 – Egalitate: „Nu trebuie să existe vreo discriminare în fotbal pe motivul rasei, sexului, originii etnice, culturii, religiei, opiniei politice, stării civile, orientării sexuale sau al oricărui factor incorect sau irelevant, cu excepția cazurilor permise de lege, de hotărârile Adunări Generale sau ale Comitetului Executiv al FRF, comitetele, comisiile sau alte organe alese sau desemnate ale FRF”.

Cine îl va judeca pe federalul Ion Geolgău. Posibile sancțiuni

Potrivit Codului de Etică al FRF, Comisia de Disciplină și Etică este organul competent să investigheze și să aplice măsuri împotriva lui Ion Geolgău.

În baza Regulamentului Disciplinar al FRF, sancțiunile aplicabile oficialilor includ:

  • Avertisment: reprezintă o sancțiune ușoară, aplicabilă în cazuri de abateri minore.
  • Amendă: impunerea unei sume de bani ca penalizare.
  • Suspendare din funcții oficiale: interzicerea temporară a exercitării unor funcții în cadrul FRF sau al structurilor afiliate.
  • Interzicerea participării la orice activitate legată de fotbal: această sancțiune poate fi aplicată pe o perioadă de la o lună la 24 de luni și include excluderea definitivă din activitatea competițională sau fotbalistică.

În plus, Regulamentul de Ordine Interioară al FRF, aplicabil angajaților, prevede măsuri precum:

  • Avertisment scris: notificare oficială privind comportamentul necorespunzător.
  • Retrogradare: modificarea funcției ocupate, de obicei într-o poziție inferioară.
  • Reducerea temporară a salariului: scăderea remunerației pe o perioadă determinată.
  • Desfacerea contractului de muncă: încetarea relației de muncă în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Componența Comisiei de Disciplină și Etică a FRF

  1. Daniel Cernat Marin – Președinte
  2. Mihai Mitroi – Vicepreședinte
  3. Marian Tudor – Membru
  4. Lucian Ghiță – Membru
  5. Liviu Popa - Membru
  6. Elena Cochet – Secretar

Comunicatul emis de FRF în cazul Geolgău

„Administrația FRF a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea domnului Ion Geolgău.

Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare.

În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin.

Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției.

Totodată, menționăm că, în ultimii doi ani, domnul Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național.

Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11”, a transmis FRF, prin intermediul site-ului oficial.

FRF comisia de disciplina SANCTIUNI ancheta hartuire sexuala ion geolgau
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Auto
09:44
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Citește mai mult
Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Campionate
09:08
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat: „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Citește mai mult
Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Stranieri
10:22
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
Citește mai mult
Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Superliga
20.09
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”
Citește mai mult
„Nemeritat! Am fost mai buni” Problema identificată de Mirel Rădoi după înfrângerea cu Oțelul: „E păcat, avem o talie foarte mare”

