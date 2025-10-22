Mega-proiectul lui Țiriac Afacerea în care fostul tenismen vrea să investească sute de milioane de euro
Ion Țiriac. Foto: Imago
Mega-proiectul lui Țiriac Afacerea în care fostul tenismen vrea să investească sute de milioane de euro

Ionuț Cojocaru
Publicat: 22.10.2025, ora 11:41
Actualizat: 22.10.2025, ora 11:45
  • Ion Țiriac (86 de ani), fost tenismen, a început procedurile pentru unul dintre cele mai mare proiecte imobiliare ale sale, a cărui valoare ar putea ajunge la sute de milioane de euro.

Fostul sportiv, care a câștigat Roland Garros în 1970 la „dublu”, a început demersurile pentru obținerea autorizațiilor de demolare a clădirilor în care funcționează în prezent reprezentanțele Țiriac Auto din zona Expoziției, București.

Ion Țiriac pregătește un complex de lux de sute de milioane de euro

În locul reprezentanțelor auto, investitorul plănuiește construirea unui complex imobiliar masiv, cu locuințe, birouri, un mall și un hotel, conform profit.ro.

Compania Auto Rom, parte a Țiriac Holding, deține trei terenuri cu o suprafață cumulată de 6,9 hectare în vecinătatea centrului expozițional Romexpo, unde funcționează în prezent service-uri și reprezentanțe pentru Mercedes-Benz, Mitsubishi și Hyundai.

Ion Țiriac și echipa sa au depus deja documentele preliminare pentru autorizarea demolării.

27 de clădiri
fiecare cu până la 20 de etaje, ar cuprinde mega-proiectul imobiliar al fostului sportiv, cu o suprafață desfășurată totală de peste 200.000 de metri pătrați. Planurile pentru complex au fost inițiate în 2019 și dezvoltate împreună cu arhitecții de la Studio 10M

Totuși, reprezentanții companiei subliniază că nu există planuri concrete de realizare a proiectului în următorii 3-4 ani:

„În momentul de față, s-au depus documentele de obținere a autorizației de demolare. Este o opțiune, însă nu avem planuri, la modul realist, de a demola sau de a face altceva.

Nu avem un proiect pentru următorii 3-4 ani pentru Expoziției. În plus, autorizațiile de demolare nu au un termen de expirare. Momentan, concentrarea Țiriac Imobiliare va fi pe Timișoara și, probabil, Brașov”, se arată într-un răspuns oferit de Țiriac Holding pentru sursa menționată mai sus.

Foto: studio.10m.ro Foto: studio.10m.ro
Foto: studio.10m.ro

Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români

Ion Țiriac a câștigat Roland Garros la dublu masculin, alături de Ilie Năstase, în 1970, și a jucat hochei pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964.

Deși a câștigat câteva milioane de dolari din sport, afacerile l-au ajutat să devină miliardar.

Țiriac, care a început să investească după căderea comunismului, a intrat în lista miliardarilor în 2007 și a deținut inclusiv turneul de la Madrid, pe care l-a vândut în 2021 pentru 390 de milioane de euro.

2,3 miliarde de dolari
este averea lui Ion Țiriac. Singurii români care îl depășesc în clasamentul Forbes sunt Ion Stoica (60 de ani) și Matei Zaharia (39 de ani), cofondatorii companiei IT americane Databricks, cu 2,5 miliarde de dolari

