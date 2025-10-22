Îi calcă pe urme tatălui său  Fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo are același început de carieră ca starul portughez

Cristiano Ronaldo Jr. (15 ani), fiul starului lui Al Nassr, a fost convocat în premieră la naționala U16 a Portugaliei.

Chiar dacă ar fi putut evolua pentru mai multe naționale, SUA ca loc al nașterii, Spania și Anglia prin rezidență și Capul Verde prin originile bunicii sale, fiul cel mare al lui Cristiano Ronaldo a ales să reprezinte Portugalia.

Cristiano Ronaldo Jr. a fost convocat la naționala U16 a Portugaliei

Tânărul jucător a fost convocat în premieră la naționala U16 a Portugaliei, călcând, astfel, pe urmele tatălui său , potrivit beinsports.com.

Până acum, Cristiano Jr. a jucat pentru reprezentativa U15, alături de care a participat la Turneul Internațional „Vlatko Markovic”, unde a marcat două goluri în finala împotriva Croației.

4 selecții și 2 goluri are Cristiano Ronaldo Jr. pentru naționala U15 a Portugaliei

Alături de reprezentativa U16 va juca la Cupa Federației, care se va desfășura în perioada 30 octombrie - 4 noiembrie la Antalya, în Turcia. Cristiano Jr. va întâlni țări precum Turcia, Țara Galilor sau Anglia.

Cariera lui „Cristianinho” este asemănătoare cu cea a tatălui său. Cristiano Ronaldo a debutat și el cu echipa U15 a Portugaliei în 2001, după care a continuat să progreseze și a debutat la naționala mare la 18 ani.

În acest moment, fiul starului portughez evoluează la academia de tineret a celor de la Al Nassr. Acesta poate juca atât ca atacant central, cât și ca extremă stângă.

225 de selecții și 143 de goluri are Cristiano Ronaldo pentru Portugalia

Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Campionatului Mondial după ce a reușit o „dublă” în minutele 22 și 45+3 în meciul Portugaliei cu Ungaria, scor 2-2, de pe 14 octombrie.

Starul lui Al-Nassr a ajuns la 41 de reușite în preliminarii, fiind urmat în clasament de Ruiz cu 39, iar apoi de Leo Messi, cu 36.

