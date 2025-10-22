Oshima, revedere cu U Craiova Ce a spus despre echipa lui Mirel Rădoi și despre România în clipul realizat de FC Noah
Takuto Oshima FOTO: Facebook - @fcnoah
Conference League

alt-text Gabriel Neagu
Publicat: 22.10.2025, ora 09:00
Actualizat: 22.10.2025, ora 09:01
  • FC Noah a adus în atenția fanilor, prin intermediul lui Takuto Oshima, câteva informații despre Universitatea Craiova și România.
  • Fotbalistul japonez este singurul care a evoluat la ambele echipe.

Universitatea Craiova - FC Noah va fi joi, 23 octombrie, de la ora 22:00, transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în cadrul etapei #2 din faza principală a Conference League.

FC Noah, videoclip de prezentare despre Universitatea Craiova

FC Noah a realizat o scurtă radiografie a celor de la Universitatea Craiova, înaintea duelului direct.

Acompaniat, pe fundal, de melodia „Made in Romania”, a lui Ionuț Cercel, Takuto Oshima, fostul fotbalist al oltenilor, le-a transmis fanilor armeni câteva informații interesante despre clubul din Bănie.

„Înaintea aventurii de la campioana Armeniei, am jucat la următorul nostru adversar, Universitatea Craiova. Uite câteva chestii interesante:

Universitatea Craiova a fost înființată de profesori și studenți. În 1974, a fost prima echipă universitară din Europa care a câștigat titlul național.

Echipa joacă pe stadionul «Ion Oblemenco», care poate găzdui 31.000 de spectatori. Acest stadion a fost al patrulea cel mai bun stadion din 2017”, a spus Takuto Oshima, în videoclipul publicat de FC Noah, pe pagina oficială de Facebook.

De asemenea, pe lângă informațiile despre Universitatea Craiova, Takuto Oshima a dat și câteva detalii despre România:

România are cele mai multe biserici fortificate din Europa, iar numele «România» vine de la «romani», cetățenii Romei”.

Universitatea Craiova, OUT din top 24 favorite la calificarea în primăvara europeană

După înfrângerea în fața polonezilor de la Rakow, 0-2, în care nu a reușit să expedieze niciun șut pe spațiul porții, Universitatea Craiova este cotată cu 52% șanse să evolueze în primăvara europeană din Conference League și 3% șanse să termine faza grupei pe unul dintre primele 8 poziții, care i-ar asigura calificarea direct în optimi, conform footballmeetsdata.

Programul Universității Craiova în Conference League

  • 2 octombrie: Rakow - U Craiova, 2-0
  • 23 octombrie, ora 22:00: Ua Craiova - FC Noah
  • 6 noiembrie, ora 22:00: Rapid Viena - U Craiova
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Universitatea Craiova conference league takuto oshima fc noah
