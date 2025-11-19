Țiriac nu mai face sala polivalentă Omul de afaceri renunță la proiectul sportiv de la Otopeni: „Vă anunț oficial”

Ion Țiriac (86 de ani), fost tenismen și om de afaceri miliardar, a anunțat că proiectul sălii polivalente pe care intenționa să o construiască la Otopeni și lansat în 2022, nu va mai fi realizat.

Fostul sportiv a explicat că proiectul sălii polivalente a fost blocat din cauza restricțiilor impuse de autoritățile aeronautice, care nu au aprobat înălțimea clădirii în zona Aeroportului „Henri Coandă”.

Ion Țiriac renunță oficial la proiectul sălii polivalente de la Otopeni: „Autoritățile nu mi-au dat înălțimea”

Țiriac a inaugurat la Otopeni o nouă galerie Țiriac Collection, ocazie cu care a anunțat că sala polivalentă planificată în zonă nu se va mai realiza.

„Îmi doresc să fac, în sfârșit, academia, că v-am promis de atâta timp, dar azi, din păcate, în mod oficial vă anunț că nu pot să fac sala, nu mi-au dat înălțimea respectivă aici.

Mulțumesc public domnului prim-ministru care a încercat, domnului Bolojan, ministrului Transportului (n.r.- Ciprian Șerban), un tânăr care am văzut că a încercat.

Dar autoritățile aeronautice nu știu după 20 de ani, după ce au montat instalațiile, dacă înălțimea corespunde sau nu. Care înălțime? Hotelurile sunt mult mai înalte decât ce vreau eu să fac”, a spus Ion Țiriac.

Deși sala polivalentă nu se va mai construi, restul proiectului sportiv de la Otopeni continuă. Țiriac a confirmat că dezvoltarea complexului Țiriac City va merge înainte.

Atenție, mergem înainte, eu fac stadionul normal, cel de 4.000-5.000 de locuri, pentru că altfel îmi iau licența. Eu în 2027 rămân fără licență. În România nu ai unde să ții un turneu de tenis, fac academia, am dat drumul, după cum știți, la sala „Nadia” Ion Țiriac

Complexul Țiriac City va include:

o academie de tenis cu 30 de terenuri;

un stadion de tenis;

un bazin de înot cu numele Cameliei Potec;

o sală de gimnastică dedicată Nadiei Comăneci;

clădiri rezidențiale

Investiția totală este estimată la aproximativ 150 de milioane de euro, iar zona pentru care au fost solicitate autorizații depășește 500.000 de metri pătrați.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport