Șucu și Angelescu, la Arenă FOTO Ce spune clubul Rapid despre o amânare a derby-ului și cum a ironizat-o pe Dinamo

Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al Rapidului, și Victor Angelescu (41 de ani), acționar minoritar și președinte al clubului, au mers pe Arena Națională pentru a verifica starea gazonului înainte de derby-ul cu Dinamo.

Rapid - Dinamo va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clubul Rapid a venit și cu câteva clarificări în ceea ce privește meciul cu Dinamo, din etapa 28 din Liga 1.

FOTO. Dan Șucu și Victor Angelescu, verificări înainte de Rapid - Dinamo

În contextul vremii nefavorabile din București din aceste zile, Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, și Victor Angelescu, președinte, au mers pe Arena Națională pentru a se asigura că terenul va fi în condiții optime la derby-ul Rapid - Dinamo, din această seară.

Deși terenul a fost acoperit la un moment dat cu o prelată, gazonul suferise deja după ninsorile de la începutul săptămânii.

Acum, imaginile surprinse în interiorul arenei arată un teren pe jumătate acoperit de zăpadă, cu porțiuni vizibile de gazon alterat. Sunt totuși încă cu zone mari de teren complet albe.

La suprafața de joc se lucrează contra cronometru, cu utilaje și oameni care încearcă să degajeze zăpada, însă condițiile rămân dificile.

De vineri, ora 10:00, până duminică la aceeași oră a fost emis un cod galben de ninsori și viscol pentru 17 județe din sudul României.

„Posibilitatea ca partida sa fie amânată nu se ia in calcul”

Într-o informare oferită jurnaliștilor, clubul Rapid a venit cu următoarele precizări înainte de meciul cu Dinamo:

„În urma tuturor discuțiilor lansate în spațiul media, ne simțim nevoiți să aducem la cunoștință starea actuală a Arenei Naționale plus faptul că se lucrează de doua zile pentru păstrarea acesteia în stare optimă pentru a nu afecta desfășurarea partidei.

Încă de dimineață, împreună cu administratorii stadionului, angajații clubului și echipele de voluntari lucrează la deszăpezire și curățare, iar posibilitatea ca partida sa fie amânată nu se ia in calcul.

Derby-ul se va juca în această seară, iar suporterii nu vor întâmpina dificultăți în ceea ce privește accesul în Arenă”.

Rapid, ironie la adresa lui Dinamo

În cadrul unei postări de pe Facebook, Rapid a ironizat-o pe Dinamo, după clipul controversat postat de „câini” vineri, folosit pentru a promova derby-ul.

„ Cât timp alții se joacă în aplicații, noi suntem acolo unde contează și ne pregătim de derby ”, este prima frază din mesajul clubului.

În imaginile de pe ceea ce se dorește a fi Arena Națională, apare un „câine roșu” care adulmecă o pană înfiptă în zăpadă, apoi începe să se agite și să latre:

Alegerea poate fi justificată prin vulturul de pe stema Rapidului, dar semnificația este ambiguă și una controversată, având în vedere discriminarea de care au parte giuleștenii, care sunt numiți „ciori” sau „țigani” în diverse derapaje rasiste ale rivalilor.

„Când se unesc câinii, ziua învinge noaptea! Așteptarea a luat sfârșit, ne mai desparte doar o zi până la meciul contra celor de la Rapid București! Sâmbătă, câinii vor face tribunele de pe Arena Națională să vibreze!”, au scris roș-albii alături de video-ul respectiv.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport