„FCSB n-ar trebui să aibă probleme” Dănciulescu a analizat adversarele echipelor românești în cupele europene: „Va fi greu pentru U Cluj”

Ionel Dănciulescu (49 de ani), fost internațional român și actual analist sportiv, a vorbit despre adversarele echipelor din Superliga în preliminariile cupelor europene.

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Fostul atacant, triplu campion cu Dinamo și dublu campion cu Steaua, consideră că Universitatea Craiova a avut parte de o tragere la sorți favorabilă în Champions League.

Dănciulescu a analizat adversarele echipelor românești în cupele europene

Campioana României va juca în primul tur preliminar al Ligii Campionilor împotriva celor de la ML Vitebsk, din Belarus. Primul meci va fi în deplasare, pe 8 iulie, iar returul se va disputa la Craiova, pe 15 iulie.

Dacă trece mai departe, Universitatea Craiova va întâlni în turul al doilea preliminar câștigătoarea dublei dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia.

„E o tragere promițătoare, destul de accesibilă, bună pentru Craiova. La prima vedere, arată bine culoarul lor.

Într-adevăr, Levski a investit foarte mulți bani în sezonul trecut. Nu e un adversar ușor, dar mai degrabă joci cu Levski decât cu Dinamo Zagreb sau alte echipe mai tari pe care puteai să le întâlnești.

Cu bulgarii ar trebui să joci de la egal la egal, chiar dacă au investit foarte mult și au reușit să câștige campionatul după 17 ani, întrerupând dominația lui Ludogoreț”, a spus Dănciulescu, conform sport.ro.

FCSB va intra în turul al doilea preliminar din Conference League contra letonilor de la FK Auda, în timp ce CFR Cluj va întâlni câștigătoarea dublei dintre Alashkert, din Armenia, și Elimai Semei, din Kazahstan.

„FCSB n-ar trebui să aibă probleme. Chiar și CFR a nimerit un adversar destul de accesibil”, a spus Dănciulescu.

UEFA a programat meciurile din această fază pe 23 și 30 iulie.

În schimb, fostul internațional român consideră că Universitatea Cluj are cel mai dificil drum.

Ardelenii vor juca în primul tur preliminar al Europa League împotriva lui Dinamo Kiev, pe 9 și 16 iulie.

Dacă se califică, „U” Cluj va întâlni PAOK Salonic în turul al doilea preliminar.

Greu va fi pentru Universitatea Cluj, confruntări destul de complicate, și în turul 1, și în eventualitatea că se califică în turul II sau chiar dacă pică în Conference League. Ionel Dănciulescu, fost atacant român

Dacă va fi eliminată de Dinamo Kiev, Universitatea Cluj va continua în turul al doilea preliminar din Conference League, unde ar urma să întâlnească SK Brann, din Norvegia.

Dănciulescu, despre absența lui Dinamo din Europa: „E atipic, dar n-ai ce să faci”

Ionel Dănciulescu a fost întrebat și despre situația lui Dinamo, echipă care a terminat sezonul trecut pe locul 4, dar nu va juca în cupele europene.

Fostul atacant spune că sistemul competițional trebuie respectat.

„Dacă așa este sistemul competițional, n-ai ce să faci. Îl știam cu toții de la început, există de mulți ani.

E atipic, dar n-ai ce să faci. Dacă așa s-a hotărât și s-a votat, trebuie respectat”, a mai spus acesta.

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