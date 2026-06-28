„Nu m-am schimbat” Popovici, după două medalii de aur în două zile: „Am rămas același David care colecționa bețe și pietre din parc” +12 foto
David Popovici. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Înot

„Nu m-am schimbat” Popovici, după două medalii de aur în două zile: „Am rămas același David care colecționa bețe și pietre din parc”

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 23:06
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 23:06
  • David Popovici (21 de ani) a încheiat Trofeul Sette Colli de la Roma cu o nouă victorie.
  • Sportivul român s-a impus în finala probei de 200 m liber, cu timpul de 1:44.48, rezultat care reprezintă un nou record al competiției.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

După argintul obținut la 50 m liber și victoria de la 100 m liber, Popovici a câștigat și proba de 200 m liber, într-un weekend excelent la Foro Italico. La 100 m liber, românul stabilise un alt record al competiției, cu 47,26, cel mai bun timp al sezonului în această probă.

„Au furat visul unei națiuni!” Zlatan Ibrahimovic a atacat dur VAR, după golul anulat Iranului în minutul 90+3
Citește și
„Au furat visul unei națiuni!” Zlatan Ibrahimovic a atacat dur VAR, după golul anulat Iranului în minutul 90+3
Citește mai mult
„Au furat visul unei națiuni!” Zlatan Ibrahimovic a atacat dur VAR, după golul anulat Iranului în minutul 90+3

David Popovici, după cea de-a doua medalie de aur de la Sette Colli: „Am rămas același, care colecționa bețe și pietre din parc”

Pentru Popovici, bazinul de la Foro Italico are o semnificație aparte. Acolo a obținut rezultate importante și în anii trecuți, inclusiv la Campionatele Europene din 2022, când a câștigat aurul la 100 și 200 m liber.

Românul spune că, deși viața sa s-a schimbat mult odată cu rezultatele mari, încearcă să rămână aceeași persoană.

S-a schimbat extrem de mult și, în același timp, nu s-a schimbat deloc (n.r. - viața lui). S-au schimbat multe în jurul meu, dar prefer să cred că eu nu m-am schimbat. A trebuit să mă adaptez vieții și sportului la cel mai înalt nivel. Eu am rămas același David care colecționa bețe și pietre din parc și le aducea acasă și nu mai știa maică-mea să scape de ele. Am rămas același David cu aceiași 2-3 prieteni care îi sunt alături. David Popovici, înotător român

La finalul cursei de 200 m liber, David Popovici a vorbit despre atmosfera de la Roma și despre susținerea din tribune.

„E un sentiment extraordinar de frumos să ai atât de multă lume care să îți scandeze numele, să țipe «Hai, România!», să încerce să vorbească în română.

Am văzut destul de mulți români prin tribune. Sunt impresionat. Nu sunt multe orașe, multe țări în care să vină atât de mulți iubitori cu adevărat ai înotului la asemenea competiții”, a spus David Popovici.

David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (12 imagini)

David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici, medalie de aur în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecolli (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+12 Foto
labels.photo-gallery

David Popovici i-a dedicat victoria bunicii sale și a explicat că prezența familiei la Roma a făcut momentul și mai special.

„A fost o cursă bună, m-am simțit calm, iar atunci când sunt calm, performez bine. Am simțit că e loc de mult mai bine. Sunt foarte mulțumit. Urmează să mă întorc la antrenamente, să îi dăm tare și să ne pregătim de Paris.

E un mediu familiar la Sette Colli, mă simt ca acasă, e o atmosferă care îmi permite să fiu eu, să fiu relaxat, chiar dacă sunt în starea de competiție, și, fiind la o oră și 40 de minute cu avionul, au venit și o parte dintre membrii familiei.

Știu că bunica sigur urmărește toate interviurile, aș vrea să îi mulțumesc, să îi spun că o iubesc și că îi dedic medalia de aur ei. Vreau să ajungă informația aceasta la ea, înainte să îi spun personal.

David Popovici, calm înaintea Europenelor de la Paris: „Nu am nicio așteptare”

Trofeul Sette Colli a fost ultimul test important pentru David Popovici înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate între 10 și 16 august. La finalul competiției de la Roma, înotătorul român a vorbit și despre perspectivele sale înaintea turneului continental.

„Nu am nicio așteptare la Campionatul European. Să înot cât de bine pot, cât de repede pot. Întotdeauna a funcționat pentru mine abordarea asta, pentru că îmi permite să nu fiu demoralizat în momentul în care poate nu-mi iese, că e posibil să nu-mi iasă.

Și așa că e o abordare destul de sănătoasă să mergi pur și simplu, să fii prezent, să nu te îngrijorezi de ceva ce nici măcar nu s-a întâmplat”, a mai spus sportivul.

Popovici a explicat că a ales să participe la trei probe la Roma tocmai pentru a simula mai bine gradul de efort pe care îl va depune la Paris:

„Am fost și mai obosit de atât. Neavând semifinale, a trebuit să înot doar de două ori înainte de probă. A fost mai permisiv. De-aia am făcut și trei probe. Să înot de șase ori în total.

Sunt bine, în seara asta trebuie să mă refac. Trebuie să fac partea aia «plictisitoare» de recuperare. Poate după Europene îmi permit să nu mai fac 1.500 de metri după ultima probă pentru refacere.”

Popovici a explicat și mesajul publicat recent pe Instagram, „Your death will come on an ordinary day”, spunând că acesta reflectă o filozofie personală prin care încearcă să rămână conectat la prezent.

Este filozofie după care încerc să îmi ghidez viața pe care o am prezent, în fiecare zi. Și anume că, trăind cumva orice moment ca potențial fiind ultimul, reușesc să mă ancorez în realitate, să fiu prezent, să mă concentrez pe ce contează cu adevărat, nu zgomot, nu păreri, nu ce crede X, Y, Z despre mine, ci cine sunt eu, ce fac eu. David Popovici, înotător român

Citește și

Cine va câștiga Mondialul? Toate favoritele au trecut de grupe. Cum arată traseul lor până în finală. Franța, misiune infernală!
Campionatul Mondial
22:17
Cine va câștiga Mondialul? Toate favoritele au trecut de grupe. Cum arată traseul lor până în finală. Franța, misiune infernală!
Citește mai mult
Cine va câștiga Mondialul? Toate favoritele au trecut de grupe. Cum arată traseul lor până în finală. Franța, misiune infernală!
FIFA rupe tăcerea Ce spune despre acuzațiile de viol aduse căpitanului revelației de la CM 2026
Campionatul Mondial
22:11
FIFA rupe tăcerea Ce spune despre acuzațiile de viol aduse căpitanului revelației de la CM 2026
Citește mai mult
FIFA rupe tăcerea Ce spune despre acuzațiile de viol aduse căpitanului revelației de la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
Nicușor Dan a convocat luni CSAT. Printre teme: o decizie în justiție care riscă să paralizeze traficul aerian în România. „Va fi un șoc. Se creează o problemă imensă global”
inot david popovici 200m liber trofeo settecolli
Știrile zilei din sport
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Campionatul Mondial
29.06
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
Citește mai mult
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Superliga
29.06
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
Citește mai mult
U Craiova, victorie în ultimul test din Austria VIDEO. Spectacol cu 7 goluri într-un meci de 120 de minute » Fostul jucător al CFR-ului a marcat în poarta campioanei
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Superliga
29.06
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!
Citește mai mult
FRF a schimbat regulamentul pentru ei Motivul pentru care n-ar mai fi putut juca acasă în Liga 1 fără intervenția Federației!  
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Campionatul Mondial
29.06
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Citește mai mult
Cine joacă finala CM 2026 Calcule. Duelul așteptat de întreaga planetă are doar 2,2% șanse! Care e cel mai probabil scenariu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:22
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
„Nu sunt legat de el” Mihai Pintilii a explicat de ce merge cu Charalambous în Grecia: „Rămân cu Elias până voi rezolva situația”
22:30
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
Theodor Jumătate Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
23:51
LIVE Germania - Paraguay, în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
LIVE Germania - Paraguay,  în al treilea meci din 16-imile CM 2026 » Șoc la Boston! Brazilia, calificare dramatică după duelul cu Japonia
23:41
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei: „Va fi cea mai grea perioadă”
Bairam, planuri mari Anunțul făcut de atacantul Craiovei : „Va fi cea mai grea perioadă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Top stiri
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Campionatul Mondial
29.06
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Citește mai mult
Peste Van Dijk și Gabriel Joao Paulo atrage toate privirile la Mondial! Topul în care jucătorul de la FCSB e lider
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Special
29.06
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Citește mai mult
Analiza comentatorilor CM de la Antena 1 Radiografie făcută de Emil Grădinescu, cea mai experimentată voce a meciurilor de fotbal
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Înot
29.06
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
Citește mai mult
Pan Zhanle vine în România David Popovici explică vizita  marelui său rival. „Amenințarea” lansată cu doar două zile în urmă
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
B365
26.06
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton
Citește mai mult
FOTO | Cele mai noi imagini de pe șantierul de la Planșeul Unirii. Muncitorii dezafectează acum ultima bucată din vechea placă de beton

Echipe/Competiții

fcsb 33 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share