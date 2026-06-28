David Popovici (21 de ani) a încheiat Trofeul Sette Colli de la Roma cu o nouă victorie.

Sportivul român s-a impus în finala probei de 200 m liber, cu timpul de 1:44.48, rezultat care reprezintă un nou record al competiției.

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După argintul obținut la 50 m liber și victoria de la 100 m liber, Popovici a câștigat și proba de 200 m liber, într-un weekend excelent la Foro Italico. La 100 m liber, românul stabilise un alt record al competiției, cu 47,26, cel mai bun timp al sezonului în această probă.

David Popovici, după cea de-a doua medalie de aur de la Sette Colli: „Am rămas același, care colecționa bețe și pietre din parc”

Pentru Popovici, bazinul de la Foro Italico are o semnificație aparte. Acolo a obținut rezultate importante și în anii trecuți, inclusiv la Campionatele Europene din 2022, când a câștigat aurul la 100 și 200 m liber.

Românul spune că, deși viața sa s-a schimbat mult odată cu rezultatele mari, încearcă să rămână aceeași persoană.

S-a schimbat extrem de mult și, în același timp, nu s-a schimbat deloc (n.r. - viața lui). S-au schimbat multe în jurul meu, dar prefer să cred că eu nu m-am schimbat. A trebuit să mă adaptez vieții și sportului la cel mai înalt nivel. Eu am rămas același David care colecționa bețe și pietre din parc și le aducea acasă și nu mai știa maică-mea să scape de ele. Am rămas același David cu aceiași 2-3 prieteni care îi sunt alături. David Popovici, înotător român

La finalul cursei de 200 m liber, David Popovici a vorbit despre atmosfera de la Roma și despre susținerea din tribune.

„E un sentiment extraordinar de frumos să ai atât de multă lume care să îți scandeze numele, să țipe «Hai, România!», să încerce să vorbească în română.

Am văzut destul de mulți români prin tribune. Sunt impresionat. Nu sunt multe orașe, multe țări în care să vină atât de mulți iubitori cu adevărat ai înotului la asemenea competiții”, a spus David Popovici.

David Popovici i-a dedicat victoria bunicii sale și a explicat că prezența familiei la Roma a făcut momentul și mai special.

„A fost o cursă bună, m-am simțit calm, iar atunci când sunt calm, performez bine. Am simțit că e loc de mult mai bine. Sunt foarte mulțumit. Urmează să mă întorc la antrenamente, să îi dăm tare și să ne pregătim de Paris.

E un mediu familiar la Sette Colli, mă simt ca acasă, e o atmosferă care îmi permite să fiu eu, să fiu relaxat, chiar dacă sunt în starea de competiție, și, fiind la o oră și 40 de minute cu avionul, au venit și o parte dintre membrii familiei.

Știu că bunica sigur urmărește toate interviurile, aș vrea să îi mulțumesc, să îi spun că o iubesc și că îi dedic medalia de aur ei. Vreau să ajungă informația aceasta la ea, înainte să îi spun personal.

David Popovici, calm înaintea Europenelor de la Paris: „Nu am nicio așteptare”

Trofeul Sette Colli a fost ultimul test important pentru David Popovici înaintea Campionatelor Europene de la Paris, programate între 10 și 16 august. La finalul competiției de la Roma, înotătorul român a vorbit și despre perspectivele sale înaintea turneului continental.

„Nu am nicio așteptare la Campionatul European. Să înot cât de bine pot, cât de repede pot. Întotdeauna a funcționat pentru mine abordarea asta, pentru că îmi permite să nu fiu demoralizat în momentul în care poate nu-mi iese, că e posibil să nu-mi iasă.

Și așa că e o abordare destul de sănătoasă să mergi pur și simplu, să fii prezent, să nu te îngrijorezi de ceva ce nici măcar nu s-a întâmplat”, a mai spus sportivul.

Popovici a explicat că a ales să participe la trei probe la Roma tocmai pentru a simula mai bine gradul de efort pe care îl va depune la Paris:

„Am fost și mai obosit de atât. Neavând semifinale, a trebuit să înot doar de două ori înainte de probă. A fost mai permisiv. De-aia am făcut și trei probe. Să înot de șase ori în total.

Sunt bine, în seara asta trebuie să mă refac. Trebuie să fac partea aia «plictisitoare» de recuperare. Poate după Europene îmi permit să nu mai fac 1.500 de metri după ultima probă pentru refacere.”

Popovici a explicat și mesajul publicat recent pe Instagram, „Your death will come on an ordinary day”, spunând că acesta reflectă o filozofie personală prin care încearcă să rămână conectat la prezent.

Este filozofie după care încerc să îmi ghidez viața pe care o am prezent, în fiecare zi. Și anume că, trăind cumva orice moment ca potențial fiind ultimul, reușesc să mă ancorez în realitate, să fiu prezent, să mă concentrez pe ce contează cu adevărat, nu zgomot, nu păreri, nu ce crede X, Y, Z despre mine, ci cine sunt eu, ce fac eu. David Popovici, înotător român

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