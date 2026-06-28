„Au furat visul unei națiuni!” Zlatan Ibrahimovic a atacat dur VAR, după golul anulat Iranului în minutul 90+3 +11 foto
Zlatan Ibrahimovic. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Campionatul Mondial

„Au furat visul unei națiuni!” Zlatan Ibrahimovic a atacat dur VAR, după golul anulat Iranului în minutul 90+3

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 22:25
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 22:26
  • Zlatan Ibrahimovic (44 de ani) a criticat dur decizia prin care Iranului i-a fost anulat un gol în prelungirile meciului cu Egipt, scor 1-1, din ultima etapă a grupei G de la Campionatul Mondial.
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Fostul atacant suedez, acum analist pentru FOX Sports, a spus că arbitrii nu ar trebui să ia astfel de decizii decât în momentul în care au certitudine totală, mai ales când miza este calificarea unei naționale în fazele eliminatorii.

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Ibrahimovic a atacat dur VAR, după golul anulat Iranului în minutul 90+3: „Au furat visul unei națiuni”

Faza a avut loc în minutul 90+3, la scorul de 1-1. Iran a trimis mingea în poartă prin Shoja Khalilzadeh, iar jucătorii au început să sărbătorească ceea ce părea a fi golul victoriei.

Reușita ar fi dus Iranul în șaisprezecimile Mondialului pentru prima dată în istorie, dar a fost anulată după intervenția VAR pentru ofsaid.

Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (1).jpg
Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (1).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (1).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (2).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (3).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (4).jpg Golul lui Khalilzadeh anulat în prelungiri în Egipt - Iran. Foto - captură Antena Play (5).jpg
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Ibrahimovic nu a fost convins de explicația oferită de arbitri și a criticat dur sistemul VAR.

„Acesta este exact motivul pentru care oamenii își pierd încrederea în VAR. Am văzut reluarea de nenumărate ori și tot nu înțeleg cum este posibil să se dicteze ofsaid.

Dacă anulezi un gol care poate decide destinul unei națiuni la Campionatul Mondial, trebuie să fii 100% sigur, nu să ghicești din spatele unui ecran”, a spus atacantul, conform marca.com.

Nu doar că au anulat un gol, ci au furat visul unei națiuni. Zlatan Ibrahimovic, fost mare atacant suedez

Iran a încheiat grupa cu trei remize, cu Belgia, Noua Zeelandă și Egipt, dar nu a prins un loc între cele mai bune echipe clasate pe locul al treilea.

  • Iran - Noua Zeelandă 2-2
  • Belgia - Iran 0-0
  • Egipt - Iran 1-1

Selecționerul Iranului, Amir Ghalenoei, a vorbit după meci despre lipsa de șansă a echipei sale.

„În aceste trei meciuri, nu am primit răsplata pentru efortul nostru. Dreptatea fotbalistică nu a fost de partea noastră”, a spus acesta, conform reuters.com.

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