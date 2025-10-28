Ce se întâmplă cu arena din Constanța? Primăria, clarificări pentru GOLAZO.ro despre noul stadion „Gheorghe Hagi” » Se blochează proiectul? +46 foto
Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Ce se întâmplă cu arena din Constanța? Primăria, clarificări pentru GOLAZO.ro despre noul stadion „Gheorghe Hagi” » Se blochează proiectul?

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 28.10.2025, ora 11:52
Actualizat: 28.10.2025, ora 13:17
  • Primăria municipiului Constanța a răspuns solicitării GOLAZO.ro și a oferit clarificări despre situația construcției noului stadion al Farului
  • Guvernul a amânat finanțarea noilor arene, iar municipalitatea a vorbit și despre riscul blocării construcției
  • Cum plănuiește Primăria continuarea proiectului și ce promisiuni le face fanilor Farului în textul de mai jos

După demolarea vechii arene din strada Primăverii, constănțenii așteaptă cu nerăbdare începerea lucrărilor la noul stadion „Gheorghe Hagi”.

Deși proiectul este considerat unul prioritar, construcția întârzie, iar decizia Guvernului de a amâna finanțarea noilor stadioane până în 2027 ridică semne de întrebare.

Clarificări despre noul stadion „Gheorghe Hagi”

În urma unei solicitări făcute de GOLAZO.ro, Primăria Constanța a oferit clarificări detaliate privind stadiul administrativ și financiar al proiectului.

Proiectul noului stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța rămâne, cel puțin la nivel declarativ, unul strategic pentru oraș, însă demararea efectivă a lucrărilor depinde, în primă fază, de eforturile financiare ale administrației locale.

Cu proiectul tehnic aproape finalizat și autorizația emisă, municipalitatea promite transparență și susține că va începe lucrările înainte de 2027, chiar și cu finanțare proprie.

Iată mai jos întrebările puse de GOLAZO.ro și răspunsurile primite de la Primăria Constanța:

Proiectul tehnic este aproape finalizat

Care este în prezent stadiul administrativ și financiar al proiectului pentru noul stadion „Gheorghe Hagi”, având în vedere că lucrările nu au început, deși vechea arenă a fost demolată de mai mult timp?

Pentru proiectul „Construire stadion Gheorghe Hagi, Strada Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanța”, UAT Municipiul Constanța a emis autorizația de construire; este în curs de finalizare și aprobare proiectul tehnic.

Finanțarea de la bugetul de stat, amânată, lucrările ar putea începe cu fonduri locale

Cum comentează Primăria Constanța decizia Guvernului de a amâna finanțarea noilor stadioane până la începutul anului 2027? Ați fost informați oficial în prealabil?

Din informațiile apărute în spațiul public și din discuțiile cu instituțiile care gestionează fondurile, am înțeles că, având în vedere situația actuală a bugetului de stat, singura modalitate de a începe lucrările o reprezintă finanțarea inițială de la bugetul local, urmând ca sursele de la bugetul de stat să fie alocate ulterior.

Municipalitatea are în prezent capacitatea financiară de a asigura contribuția de 25% cerută de Guvern pentru cofinanțare?

Sursa contribuției de 25% o reprezintă veniturile proprii ale bugetului local, care vor fi alocate printr-o hotărâre a Consiliului Local. În prezent există deja aprobată o cofinanțare de 13% din valoarea lucrărilor.

Lucrările ar putea începe înainte de 2027

Există un plan concret pentru ca Primăria Constanța să înceapă lucrările pe componenta locală, înainte de 2027?

Deoarece cadrul legal permite, UAT Municipiul Constanța a întocmit planul concret de derulare a lucrărilor pe componenta locală, astfel încât acestea să fie demarate înainte de anul 2027.

Ce se întâmplă cu terenul pe care a fost demolat vechiul stadion?

În acest moment amplasamentul vechiului stadion se află în conservare, până la începerea lucrărilor.

FOTO. Cum arată acum zona stadionului „Gheorghe Hagi” din Constanța

Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Care sunt obligațiile asumate prin contractul semnat cu CNI și cum se menține valabilitatea lui?

UAT Municipiul Constanța are obligația de a preda către CNI amplasamentul viabilizat și liber de sarcini.

Au fost realizate lucrări pregătitoare pentru noua arenă?

Toate studiile necesare, topografice și geotehnice, au fost finalizate. Acestea fac parte din contractul de proiectare și execuție gestionat de CNI SA.

Cum va comunica Primăria evoluția proiectului și informațiile despre bugete și termene?

Comunicarea publică se va realiza prin compartimentul specializat al Primăriei, prin mass-media și paginile proprii de pe rețelele de socializare.

Riscul de amânare este considerat „minor”

Există riscul ca proiectul stadionului să fie amânat sau redimensionat?

Având în vedere că au fost obținute toate avizele și a fost emisă autorizația de construire, proiectul nu se mai poate redimensiona. Riscul de amânare este minor, fiind deja luate măsuri de diminuare prin planificarea bugetară locală.

Ce mesaj transmiteți constănțenilor și suporterilor echipei Farul?

Construirea stadionului reprezintă o prioritate pentru municipalitate, care înțelege importanța proiectului pentru comunitate și tradiția fotbalistică a Dobrogei. Termenul de execuție este de 21 de luni.

INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
INTERVIU „România se află în zona cea mai vulnerabilă”. Ce urmează după decizia SUA de a retrage parțial trupele din țara noastră
farul constanta STADION gheorghe hagi primaria constanta
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share