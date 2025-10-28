Gol de Liga Campionilor Un jucător a reușit o execuție acrobatică într-un meci de Liga 4

Un moment spectaculos a avut loc în etapa #9 din Liga 4 Constanța, în meciul CS Lumina – CS Sparta Techirghiol, încheiat cu scorul 4-6 în favoarea oaspeților.

Un gol reușit de David Asan a captat atenția iubitorilor de fotbal.

Asan a reușit o execuție demnă de Liga Campionilor.

Gol de Liga Campionilor în Liga 4

Într-un meci caracteristic ligilor inferioare, cu ritm mai lent și pase atent trimise, unul dintre atacurile echipei din Techirghiol s-a transformat într-un gol memorabil.

În timp ce oaspeții atacau, David Asan a primit o centrare în careu și, într-o mișcare spectaculoasă, a reușit o „foarfecă”, iar mingea a trecut cu boltă peste portar.

După reușita superbă, toată echipa a strigat de bucurie și l-a felicitat pe jucătorul inspirat.

Sparta Techirghiol ocupă prima poziție în clasamentul Ligii 4 Constanța, cu 26 de puncte obținute în cele 10 meciuri disputate.

Formația din Techirghiol este urmată de CS Năvodari, cu 25 de puncte, și de ACS Portul Constanța, care are 24 de puncte.

CS Lumina se află pe locul 10, cu 12 puncte, potrivit frf-ajf.ro.

