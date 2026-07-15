Ionel Ganea, prezentat oficial  Revine în antrenorat după 8 ani: „Suntem bucuroși că experiența și profesionalismul lui vor face parte din proiect”

Ionel Ganea, 52 de ani, se întoarce pe banca tehnică, la o formație din Liga 4

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El va pregăti Chimia Victoria, echipă din județul Brașov, acolo unde fostul atacant s-a născut și locuiește în prezent.

Ganea nu mai pregătise nicio echipă din 2018, când activase la ACS Poli Timișoara. El a mai fost director tehnic la Dunărea Călărași, în 2020.

Ionel Ganea revine ca tehnician după 8 ani

„Ionel Ganea este noul antrenor al echipei Chimia Victoria.

Clubul Chimia Victoria anunță numirea lui Ionel Ganea în funcția de antrenor principal al echipei.

Fost internațional al României și unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale, Ionel Ganea a avut o carieră impresionantă atât în fotbalul românesc, cât și în străinătate.

De-a lungul carierei de jucător a evoluat pentru FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo București și Politehnica Timișoara, dar și pentru VfB Stuttgart în Bundesliga, Bursaspor în Turcia și Wolverhampton Wanderers în Premier League.

În tricoul echipei naționale a României a disputat 46 de meciuri și a înscris 19 goluri, participând la Campionatul Mondial din 1998 și Campionatul European din 2000. În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion al României și titlul de golgheter al Diviziei A în sezonul 1998–1999.

Ca antrenor, a pregătit echipe precum Universitatea Cluj, Rapid București, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Dinamo București, acumulând experiență atât în Liga 1, cât și în eșaloanele inferioare.

Suntem bucuroși că, începând de astăzi, experiența și profesionalismul lui Ionel Ganea vor face parte din proiectul Chimia Victoria.

Îi urăm mult succes și cât mai multe rezultate alături de echipa noastră!

Bun venit în familia Chimia Victoria!”, scrie pe pagina clubului.

Ganea a trecut printr-o dramă anul trecut

Fiul lui Ionel Ganea, Alexandru, și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs pe 9 mai 2025, pe Drumul Județean 104C, între Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

În ziua respectivă, Ionel Ganea se afla la volanul unui autoturism Dacia Duster, iar copilul era poziționat pe locul din dreapta șoferului, fără a fi asigurat cu centură de siguranță.

Mașina a intrat în coliziune cu spatele unui vehicul oprit pe marginea carosabilului, impactul fiind extrem de puternic.

Transportat de urgență la spital, Alexandru a fost internat la Spitalul de Urgență din Târgu Mureș, însă, în ciuda eforturilor medicilor, a murit la aproape o lună după accident.

Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș a deschis pe numele lui Ionel Ganea un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

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