„O să te batem” VIDEO Fostul coechipier al lui Messi  l-a amenințat pe cel mai celebru fan al lui Cristiano Ronaldo

- Streamerul american Darren Jason Watkins Jr., cunoscut sub numele „IShowSpeed” (21 de ani), a intrat din nou în atenția fanilor fotbalului înaintea semifinalei Argentina - Anglia
- Motivul? A fost avertizat public de fostul internațional de tineret argentinian Maxi López (42 de ani).
Cunoscut pentru susținerea sa față de Cristiano Ronaldo, IShowSpeed a asistat la sfertul de finală dintre Argentina și Elveția purtând tricoul campioanei mondiale și spunând că ține cu echipa lui Lionel Messi.
IShowSpeed a mers la meciul Argentinei și a stârnit furia fanilor sud-americani
Mulți suporteri au interpretat gestul drept o încercare de a „blestema” Argentina, alimentând teoria virală potrivit căreia echipa al cărei tricou îl poartă streamerul pierde meciul.
„Argentina - Elveția. A venit momentul, frate. Va fi un meci grozav. Hai, Argentina! Vamos!”, a spus IShowSpeed înaintea partidei. El a fost intens criticat de fanii argentinieni pe rețelele de socializare.
„Planul” nu a avut însă efectul dorit. Argentina s-a impus cu 3-1 după prelungiri și s-a calificat în semifinalele turneului, unde va întâlni Anglia.
După victoria sud-americanilor, IShowSpeed a anunțat că la semifinală va susține reprezentativa Angliei și va purta tricoul „Three Lions”, considerând că astfel „blestemul” s-a rupt.
VIDEO Maxi Lopez îl amenință pe IShowSpeed
Declarația l-a activat pe Maxi López, fost atacant al Argentinei și al Barcelonei, care i-a transmis un mesaj direct streamerului.
„Speed, fii atent, să nu mai apari pe stadion!”, a spus fostul internațional argentinian.
López a mers și mai departe în mesajul său, avertizându-l pe influencer că „o să te batem”, dacă va mai apărea purtând tricoul Argentinei.
- Maxi Lopez nu a jucat niciodată la naționala mare a Argentinei, doar la U18 și U20
- El a fost coleg cu Messi la Barcelona, în sezonul 2005-2006
Mesajul fostului fotbalist a devenit rapid viral pe rețelele sociale.
O parte dintre microbiști au considerat tonul exagerat, în timp ce alții au interpretat declarația drept o glumă inspirată de superstițiile din fotbal și de reputația pe care IShowSpeed și-a construit-o în jurul presupusului „blestem” al tricourilor.
Fanii Argentinei, gesturi rasiste și jignitoare la adresa lui IShowSpeed
În timpul partidei din șaisprezecimile turneului final Argentina - Capul Verde 3-2, IShowSpeed a fost victima rasismului fanilor sud-americani. Un copil aflat în tribune i-a arătat mai multe semne obscene, în timp ce mama sa îl ținea în brațe.
Într-un alt videoclip de pe rețelele de socializare, o fană a naționalei sud-americane a fost surprinsă în timp ce îi adresa mai multe injurii și expresii rasiste creatorului de conținut.