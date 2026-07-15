„O să te batem” VIDEO Fostul coechipier al lui Messi  l-a amenințat pe cel mai celebru fan al lui Cristiano Ronaldo

Streamerul american Darren Jason Watkins Jr., cunoscut sub numele „IShowSpeed” (21 de ani), a intrat din nou în atenția fanilor fotbalului înaintea semifinalei Argentina - Anglia

Motivul? A fost avertizat public de fostul internațional de tineret argentinian Maxi López (42 de ani).

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Cunoscut pentru susținerea sa față de Cristiano Ronaldo, IShowSpeed a asistat la sfertul de finală dintre Argentina și Elveția purtând tricoul campioanei mondiale și spunând că ține cu echipa lui Lionel Messi.

IShowSpeed a mers la meciul Argentinei și a stârnit furia fanilor sud-americani

Mulți suporteri au interpretat gestul drept o încercare de a „blestema” Argentina, alimentând teoria virală potrivit căreia echipa al cărei tricou îl poartă streamerul pierde meciul.

„Argentina - Elveția. A venit momentul, frate. Va fi un meci grozav. Hai, Argentina! Vamos!”, a spus IShowSpeed înaintea partidei. El a fost intens criticat de fanii argentinieni pe rețelele de socializare.

Speed : "ahora que se que mi maldicion no es real, voy a hinchar para inglaterra en las semifinales, its coming home" pic.twitter.com/HYlqeA2cI9 — ElBuni (@therealbuni) July 12, 2026

„Planul” nu a avut însă efectul dorit. Argentina s-a impus cu 3-1 după prelungiri și s-a calificat în semifinalele turneului, unde va întâlni Anglia.

După victoria sud-americanilor, IShowSpeed a anunțat că la semifinală va susține reprezentativa Angliei și va purta tricoul „Three Lions”, considerând că astfel „blestemul” s-a rupt.

VIDEO Maxi Lopez îl amenință pe IShowSpeed

Declarația l-a activat pe Maxi López, fost atacant al Argentinei și al Barcelonei, care i-a transmis un mesaj direct streamerului.

Maxi Lopez, ex-jogador da Seleção Argentina, ameaça o influenciador Ishowspeed antes do jogo contra Inglaterra.



"Escute aqui, não apareça mais no estádio. Vc tentou nos vender. Se você vestir essa camisa da Argentina de novo, vamos te pegar, vamos te espancar até o inferno."… pic.twitter.com/D2n7f0CHan — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 14, 2026

„Speed, fii atent, să nu mai apari pe stadion!”, a spus fostul internațional argentinian.

López a mers și mai departe în mesajul său, avertizându-l pe influencer că „o să te batem”, dacă va mai apărea purtând tricoul Argentinei.

Maxi Lopez nu a jucat niciodată la naționala mare a Argentinei, doar la U18 și U20

El a fost coleg cu Messi la Barcelona, în sezonul 2005-2006

Mesajul fostului fotbalist a devenit rapid viral pe rețelele sociale.

O parte dintre microbiști au considerat tonul exagerat, în timp ce alții au interpretat declarația drept o glumă inspirată de superstițiile din fotbal și de reputația pe care IShowSpeed și-a construit-o în jurul presupusului „blestem” al tricourilor.

Fanii Argentinei, gesturi rasiste și jignitoare la adresa lui IShowSpeed

În timpul partidei din șaisprezecimile turneului final Argentina - Capul Verde 3-2, IShowSpeed a fost victima rasismului fanilor sud-americani. Un copil aflat în tribune i-a arătat mai multe semne obscene, în timp ce mama sa îl ținea în brațe.

Într-un alt videoclip de pe rețelele de socializare, o fană a naționalei sud-americane a fost surprinsă în timp ce îi adresa mai multe injurii și expresii rasiste creatorului de conținut.

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