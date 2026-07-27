Dosarul Ganea, pe hold GOLAZO.ro a aflat stadiul anchetei pentru ucidere din culpă, după accidentul în care și-a pierdut fiul + Unde a revenit în antrenorat

La scurt timp după ce a fost numit antrenor principal la Chimia Victoria (Liga 4 Brașov), fostul internațional Ionel Ganea (52 de ani) primește vești de la procurori.

GOLAZO.ro publică documentul oficial care arată stadiul anchetei penale deschise după accidentul cumplit din 9 mai 2025, în urma căruia a decedat Alexandru, fiul în vârstă de 2 ani al lui Ionel Ganea.

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Ionel Ganea încearcă să își reconstruiască viața și cariera în județul natal, Brașov. Anunțat oficial ca noul tehnician al echipei Chimia Victoria, fostul atacant revine în iarbă după o pauză de 8 ani.

Însă, dincolo de terenul de fotbal, „Ganezul” rămâne legat de cea mai neagră pagină din viața sa: ancheta penală privind accidentul din mai 2025.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș, despre „Dosarul Ionel Ganea: „Cercetările nu au fost finalizate”

GOLAZO.ro a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș o actualizare privind stadiul anchetei.

Răspunsul semnat de prim-procurorul Andrei Cosmin-Constantin pe 24 iulie 2026 arată că, la mai bine de 14 luni de la teribilul accident și la un an de la decesul copilului, dosarul nu a fost încă soluționat.

„Ca urmare a cererii dvs. transmisă acestei unități de parchet pe adresa de e-mail vă comunicăm că dosarul penal 865/151/P/2025 se află în curs de cercetări la Poliția mun. Făgăraș - Biroul Rutier. Până în prezent cercetările nu au fost finalizate”, se arată în adresa oficială trimisă către GOLAZO.ro.

Răspunsul oficial al Parchetului la solicitarea GOLAZO.ro

De ce întârzie finalizarea dosarului?

În septembrie anul trecut, anchetatorii confirmau pentru publicația noastră că organele de cercetare penală din cadrul Poliției municipiului Făgăraș - Biroul Rutier efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, fiind dispusă și o expertiză complexă din partea Laboratorului Interjudețean de Expertize Criminalistice (L.I.E.C.) Brașov.

Specialiștii consultați de GOLAZO.ro au precizat că astfel de expertize se efectuează în mod specific pentru accidentele de circulație în care există victime.

În cadrul expertizei efectuate de L.I.E.C. Brașov sunt analizate autovehiculele identificate de polițiști la fața locului în momentul producerii accidentului, inclusiv mașina staționată implicată în coliziune.

Este o expertiză complexă, a cărei efectuare poate dura mai multe luni, dar care este esențială pentru stabilirea modului în care s-a produs accidentul.

Aspectele analizate de specialiști

Determinarea vitezei și traiectoriei vehiculului implicat în accident, pe baza deformărilor mașinii, urmelor de frânare și a eventualelor date înregistrate de calculatorul de bord;

implicat în accident, pe baza deformărilor mașinii, urmelor de frânare și a eventualelor date înregistrate de calculatorul de bord; Poziția și semnalizarea vehiculului staționat , pentru a stabili dacă acesta a fost oprit în condiții regulamentare și dacă putea fi observat la timp de șofer;

, pentru a stabili dacă acesta a fost oprit în condiții regulamentare și dacă putea fi observat la timp de șofer; Posibilitatea evitării coliziunii , prin analiza distanței de reacție, a vizibilității, a stării carosabilului și a altor factori care ar fi putut influența modul în care s-a produs accidentul;

, prin analiza distanței de reacție, a vizibilității, a stării carosabilului și a altor factori care ar fi putut influența modul în care s-a produs accidentul; Mecanismul producerii leziunilor suferite de copil , inclusiv corelarea cu lipsa sistemului de siguranță obligatoriu (scaun auto omologat pentru copii sub 3 ani);

, inclusiv corelarea cu lipsa sistemului de siguranță obligatoriu (scaun auto omologat pentru copii sub 3 ani); Contribuția fiecărei părți la accident, pentru a stabili dacă șoferul vehiculului în mișcare sau cel al mașinii staționate și-au respectat obligațiile legale privind siguranța rutieră.

Rezultatele acestei expertize vor fi incluse în dosarul penal și vor sta la baza deciziei procurorilor privind vinovăția și urmările legale ale accidentului.

În acest moment, nicio persoană nu a fost trimisă în judecată.

Detaliile accidentului rutier în care a fost implicat Ionel Ganea

La data de 9 mai, Ionel Ganea, care locuiește în satul Gura Văii, a fost implicat într-un accident rutier grav pe DJ 104C, între localitățile Hurez (comuna Beclean) și municipiul Făgăraș.

Dacia Duster, condusă de fostul internațional, a intrat în coliziune frontală cu spatele unui autoturismului staționat pe marginea drumului.

În urma impactului, fiul lui Ionel Ganea, Alexandru, în vârstă de 2 ani, aflat pe locul din dreapta față fără a fi asigurat corespunzător, a suferit un politraumatism cerebral grav.

Alexandru Ganea a murit la o lună după accidentul rutier

Copilul a fost resuscitat la Spitalul din Făgăraș, apoi transportat în stare critică, cu un elicopter SMURD, la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu Mureș, unde a fost supus de urgență unei intervenții chirurgicale realizate de echipa de neurochirurgie.

Medicii au anunțat încă de la internare un prognostic rezervat. Alexandru a fost menținut în comă indusă, însă, la patru săptămâni după accident, organismul său a cedat.

Cine este Ionel Ganea

Ionel Ganea, născut pe 10 august 1973 în Făgăraș, și-a început cariera în 1992, la ICIM Brașov, iar în 1994 a debutat în Divizia A la FC Brașov.

Fost internațional al României și unul dintre cei mai apreciați atacanți ai generației sale, Ionel Ganea a avut o carieră cu realizări, dar și cu episoade controversate.

Ca jucător, Ionel Ganea a evoluat în România pentru FC Brașov, Universitatea Craiova, Gloria Bistrița, Rapid București, Dinamo București și Politehnica Timișoara.

În străinătate a îmbrăcat tricoul lui VfB Stuttgart, în Bundesliga, al lui Bursaspor, în Turcia, și al lui Wolverhampton, în Premier League.

Ionel Ganea a jucat 46 de meciuri și a înscris 19 goluri pentru echipa națională, participând la Campionatul European din 2000.

În palmaresul său se regăsesc două titluri de campion al României (Rapid 1998-1999, Dinamo 2006-2007) și titlul de golgheter al Diviziei A în sezonul 1998-1999.

Ca antrenor, Ionel Ganea a pregătit echipe precum Universitatea Cluj, Rapid București, FC Voluntari, ASA Târgu Mureș, ACS Poli Timișoara, Dunărea Călărași și Dinamo București II.

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