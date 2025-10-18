Larie, nemulțumit de arbitraj Căpitanul Farului cere ca arbitrii să dea explicații: „Ar trebui să fie chemați și ei la interviuri” +16 foto
Ionuț Larie. Foto: Sportpictures
Larie, nemulțumit de arbitraj Căpitanul Farului cere ca arbitrii să dea explicații: „Ar trebui să fie chemați și ei la interviuri”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 10:21
  • Farul - Argeș 0-0. Ionuț Larie (38 de ani), căpitanul „marinarilor”, a fost nemulțumit de decizia arbitrului Radu Petrescu (42 de ani).
  • Experimentatul fundaș consideră că și arbitrii ar trebui chemați la interviurile de după meci.

Căpitanul Farului a primit un cartonaș galben în minutul 84, după ce i-a cerut explicații „centralului” pentru o fază la care „marinarii” au solicitat un corner.

Farul - Argeș 0-0. Ionuț Larie: „Cred că arbitrii ar trebui și ei chemați la interviuri”

Întrebat despre motivul pentru care a fost avertizat, Larie a explicat:

„(n.r. - arbitrul) A spus înainte de meci că va vorbi doar cu căpitanii. A fost o fază în care un jucător de la Argeș a fost lovit de minge, era să dea autogol, mingea s-a dus în corner. L-am întrebat de ce nu este corner și mi-a dat galben.

Cred că ar trebui să fie și ei chemați la interviuri. Nu putem vorbi urât despre ei pentru că putem fi chemați la comisii și să fim suspendați. Eu am trei cartonașe galbene acum, pot să stau următorul meci.

Doar l-am întrebat de ce nu este corner și mi-a dat galben”, a declarat Larie, la Digi Sport.

Corner neacordat la meciul Farul - Argeș 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
Corner neacordat la meciul Farul - Argeș 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania

Corner neacordat la meciul Farul - Argeș 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Corner neacordat la meciul Farul - Argeș 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Corner neacordat la meciul Farul - Argeș 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Corner neacordat la meciul Farul - Argeș 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania Corner neacordat la meciul Farul - Argeș 0-0. Foto: Captură YouTube, @OrangeSportRomania
Partida a mai avut un moment controversat. În minutul 45+3, arbitrul Radu Petrescu a dat penalty pentru FC Argeș, la duelul Țîru-Sierra, dar a anulat decizia după ce a fost chemat la monitorul VAR:

Larie, nemulțumit de arbitraj Căpitanul Farului cere ca arbitrii să dea explicații: „Ar trebui să fie chemați și ei la interviuri” Larie, nemulțumit de arbitraj Căpitanul Farului cere ca arbitrii să dea explicații: „Ar trebui să fie chemați și ei la interviuri”

În urma acestui rezultat, Farul se menține pe locul 9 în Superliga, cu 16 puncte acumulate în 13 etape, în timp ce Argeș ocupă poziția a cincea, cu un total de 23 de puncte.

farul constanta liga 1 fc arges ionut larie
