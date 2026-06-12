Ionuț Panțîru a semnat Fostul jucător de la FCSB și-a găsit o nouă echipă

Gloria Bistrița a anunțat transferul fundașului stânga Ionuț Panțîru (30 de ani), care a jucat ultima dată pentru CS Tunari, în Liga 2.

Înainte de a ajunge la Tunari, apărătorul care a trecut și pe la FCSB fusese dat afară de FC Voluntari.

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După o jumătate de an petrecută la gruparea ilfoveană, Panțîru a fost scos din lotul primei echipe după o neînțelegere între acesta și conducere privind salariul.

Gloria Bistrița a anunțat transferul lui Ionuț Panțîru

După despărțirea de FC Voluntari, Ionuț Panțîru a semnat cu CS Tunari, unde a evoluat în sezonul trecut. Echipa a retrogradat direct în Liga 3, după ce a încheiat grupa B din play-out pe ultimul loc.

Fundașul stânga și-a găsit rapid un nou angajament. Joi, Gloria Bistrița, echipă care a reușit să se mențină în Liga 2, a anunțat transferul fotbalistului în vârstă de 30 de ani.

„Bine ai venit, IONUȚ PANȚÎRU!

Fundașul stânga a semnat cu clubul nostru și va evolua pentru Gloria Bistrița în noul sezon din Liga a 2-a.

A jucat până acum la Academia Hagi, CSM Sighet, CS Știința Miroslava, ACSM Poli Iași, FCSB, FC Voluntari și CS Tunari.

A câștigat cu FCSB două campionate, o Cupă și o Supercupă a României”, a transmis Gloria Bistrița pe Facebook.

Ionuț Panțîru a oferit și o primă reacție după ce a ajuns la un acord cu Gloria Bistrița.

„Sunt foarte bucuros că am ales Gloria și le mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Sunt nerăbdător să încep acest nou capitol și să dau tot ce am mai bun pentru culorile clubului.

Sper ca împreună prin muncă, ambiție și unitate, să obținem rezultate cât mai bune și să ne atingem obiectivele. Hai, Gloria!”, a declarat fundașul stânga.

15 meciuri a jucat Ionuț Panțîru sezonul trecut pentru CS Tunari

De-a lungul carierei sale, Panțîru a mai jucat pentru CSM Sighet, Miroslava, Poli Iași, FCSB și FC Voluntari.

S-a remarcat în tricoul celor de la FCSB, pentru care a evoluat în perioada 2019-2025. A jucat 74 de meciuri pentru gruparea roș-albastră, a marcat 3 goluri și a oferit 8 pase decisive.

A câștigat și patru trofee: două campionate (2024, 2025), o Cupă a României (2020) și o Supercupă (2025).

Noua sa echipă a încheiat sezonul trecut pe locul 5 în grupa A din play-out-ul Ligii 2, cu 34 de puncte, reușind să evite la limită retrogradarea.

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