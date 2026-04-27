Ionuț Radu, scos la înaintare Mesajul transmis de portarul român după a cincea înfrângere consecutivă suferită de Celta Vigo

Villarreal - Celta Vigo 2-1. Ionuț Radu (28 de ani), portarul oaspeților, a reacționat după a cincea înfrângere consecutivă a echipei sale.

Ce mesaj le-a transmis românul fanilor, în rândurile de mai jos.

Villarreal a condus cu 2-0, după golurile marcate de Gerard Moreno ('2, penalty) și Nicolas Pepe ('29), în timp ce Borja Iglesias ('73, penalty) a marcat unicul gol al celor de la Celta.

Ionuț Radu, mesaj pentru fani după 5 înfrângeri la rând: „Să aveți încredere în noi”

Celta Vigo traversează cea mai dificilă perioadă din acest sezon. Eliminată de Freiburg din Europa League, echipa antrenată de Claudio Giraldez a pierdut și ultimele trei meciuri din La Liga și a ajuns pe locul 7.

„Un meci foarte dificil. În prima repriză, după părerea mea, am apărat cam prost. Cred că am fi putut juca mai bine, dar sunt lucruri care se întâmplă, este o perioadă puțin mai dificilă.

Trebuie să acceptăm asta cu toții, împreună cu suporterii, cu staff-ul, cu toată lumea. Și să încercăm să ieșim din această situație împreună. Suntem foarte motivați pentru finalul campionatului și trebuie să câștigăm din nou.

Nu este ușor, dar trebuie să fim uniți, pentru că am demonstrat că avem mult talent. Echipa este foarte, foarte bună”, a declarat Radu, înainte de a le transmite un mesaj fanilor:

Ne-am bucurat de 3-4 luni excelente, la cel mai înalt nivel. Trebuie să trăim și acest moment și să încercăm, așa cum am spus, să ne revenim cât mai repede. Să aveți încredere în noi, suntem aceiași oameni ca acum o lună și ne vom reveni. Ionuț Radu, portar Celta Vigo

Ionuț Radu, analizat de spanioli: „Aproape i-a costat un gol”

El Desmarque l-a notat cu 5 pe Ionuț Radu, care a încasat un cartonaș galben în minutul 29.

„Gerard Moreno l-a păcălit la lovitura de la 11 metri. Nici la golul lui Pepe nu a putut face prea multe.

A ieșit imprudent din poartă, ceea ce aproape i-a costat un gol la scurt timp după acțiunea lui Mikautadze, dar nu a avut altă opțiune în fața nivelului slab al apărării echipei.

A permis echipei să rămână în joc, evitând un gol al lui Mikautadze. A respins un voleu al lui Alfon”; au notat jurnaliștii iberici.

Ionut Radu: "Un partido muy complicado. El 1º tiempo, para mí, hemos defendido un poco mal. Pienso que podíamos hacer mejor pero son cosas que pasan, es un momento que es un poco negativo. Tenemos que aceptarlo todos nosotros junto a la afición, al staff, a todos" pic.twitter.com/LKT8Gs1LTS — Mundo Celeste (@MCeleste1923) April 26, 2026

Până la finalul sezonului, Celta Vigo le va mai întâlni pe Elche (acasă), Atletico Madrid (deplasare), Levante (a), Athletic Bilbao (d) și Sevilla (a).

