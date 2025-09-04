Lucescu a făcut diferența  Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional român: cuvântul său s-a dovedit decisiv
Mircea Lucescu (FOTO: GOLAZO.ro)
Stranieri

Lucescu a făcut diferența Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional român: cuvântul său s-a dovedit decisiv

alt-text Vlad Nedelea
Publicat: 04.09.2025, ora 12:28
alt-text Actualizat: 04.09.2025, ora 12:39
  • Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al lui Dinamo Kiev.
  • Atacantul moldovean a fost transferat de la FC U Craiova, formație retrogradată forțat în Liga 3 după ce nu a primit licența pentru eșalonul secund.

Mutarea, evaluată la 2,67 milioane de euro, a fost una cu emoții, negocierile blocându-se în momentul stabilirii anumitor clauze contractuale.

În acel punct a intervenit personal Mircea Lucescu, actualul selecționer al României și antrenor cu vechime în fotbalul ucrainean, pentru a detensiona situația.

A intervenit în videoconferință

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Lucescu a intrat prin videoconferință în discuțiile dintre oficialii lui Dinamo Kiev, impresarul Arcadie Zaporojanu, cel care l-a reprezentat ani buni și pe tehnician, și Blănuță însuși.

„Il Luce” a căutat să-i explice lui Blănuță anumite aspecte, iar la final s-a demonstrat că discuțiile cu el au cântărit decisiv în convingerea jucătorului și a taberelor implicate să ajungă la un acord final.

Cifrele transferului:

  • Sumă transfer: 2,67 milioane euro
  • Contract: 5 ani
  • Clauză: FC U Craiova păstrează 20% dintr-un viitor transfer
  • Număr de tricou: 77 (același purtat și la Universitatea Cluj)

Un nou început pentru Blănuță

Blănuță, internațional român și unul dintre atacanții de perspectivă din Liga 1, va evolua pentru prima dată în carieră în cupele europene.

Dinamo Kiev va juca în Conference League, într-o grupă complicată cu adversari precum Fiorentina, Crystal Palace, Omonia Nicosia, Zrinjski, Samsunspor și Noah.

