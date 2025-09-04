Ionuț Radu refuză naționala?! Mircea Lucescu e contrariat de pretențiile portarului de la Celta Vigo: „Trebuie să discut cu el”

Ionuț Radu nu a mai fost convocat la echipa națională de 2 ani.

După un sezon bun la Venezia și transferul la Celta Vigo, numele lui a apărut iar în calculele „tricolorilor”.

Dar Mircea Lucescu a dezvăluit că portarul de 28 de ani ar pune condiții pentru a veni la națională!

Portarii chemați de selecționerul României pentru meciurile cu Canada și Cipru sunt Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Răzvan Sava (Udinese).

Mircea Lucescu, despre orgoliul lui Ionuț Radu: „Am auzit că vine doar dacă e titular”

Selecționerul României nu a fost mulțumit de faptul că Ionuț Radu ar onora chemarea la echipa națională doar dacă i s-ar promite postul de titular și, ulterior, a declarat:

„ Cu el eu trebuie să am o discuție foarte serioasă pentru că este un tip mai special.

Echipa națională n-are nevoie de mult orgoliu care poate să creeze probleme celorlalți. Totuși, mă bucur pentru el, este un jucător care a demonstrat și în campionatul Italiei și acum văd că joacă titular (n.r. - la Celta Vigo).

Din spusele tuturor celor care lucrează în momentul de față aici și care au avut contact cu el, Ionuț când vine trebuie să fie titular.

Eu n-am apucat deocamdată să vorbesc cu el”, a declarat Mircea Lucescu la conferința premergătoare meciurilor cu Canada și Cipru.

4 selecții pentru naționala României are Ionuț Radu

Radu a fost titular în naționala U21 care a ajuns în semifinalele Euro 2019, ulterior a fost promovat de Mirel Rădoi și la prima echipă, însă inconstanța de la echipele de club l-a făcut să piardă naționala.

Lotul României pentru meciurile cu Canada și Cipru

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0)

(Real Oviedo | Spania, 14/0) Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0)

(FCSB, 3/0) Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1)

(Rayo Vallecano | Spania, 31/1) Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0)

(Gaziantep FK | Turcia, 21/0) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1)

(Yunnan Yukun | China, 41/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0)

(Raków | Polonia, 4/0) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0)

(Hannover 96 | Germania, 3/0) Mihai POPESCU (FCSB, 4/1)

(FCSB, 4/1) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2)

(Universitatea Craiova, 47/2) Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0)

(FCSB, 7/0) Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0)

(Pisa | Italia, 31/0) Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0)

(Universitatea Craiova, 4/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12)

(AEK Atena | Grecia, 68/12) Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15)

(Genoa | Italia, 82/15) Darius OLARU (FCSB, 26/0)

(FCSB, 26/0) Florin TĂNASE (FCSB, 21/5)

(FCSB, 21/5) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10)

(PSV | Țările de Jos, 37/10) David MICULESCU (FCSB, 2/0)

(FCSB, 2/0) Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4)

(Zhejiang FC | China, 25/4) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0)

(Universitatea Craiova, 0/0) Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0)

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5)

(Eyüpspor | Turcia, 24/5) Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0)

Meciurile României din luna septembrie:

România - Canada, 5 septembrie, ora 21:00 (amical)

Cipru - România, 9 septembrie, ora 21:45 (preliminariile CM 2026)

