Cât plătește Antena 1 Câți bani încasează fiecare comentator al meciurilor Campionatului Mondial » Comparația cu ce e la Pro TV și Voyo
Campionatul Mondial

Cât plătește Antena 1 Câți bani încasează fiecare comentator al meciurilor Campionatului Mondial » Comparația cu ce e la Pro TV și Voyo

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 16.06.2026, ora 19:09
alt-text Actualizat: 16.06.2026, ora 19:09
  • Înainte de startul competiției din SUA, Canada și Mexic, Antena 1 a anunțat lista celor 11 comentatori ai celor 104 meciuri.
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Campionatul Mondial de fotbal a debutat joia trecută și se apropie deja de terminarea jocurilor din prima etapă a fazei grupelor, care înseamnă 24 de partide.

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Câți bani încasează fiecare comentator al meciurilor Campionatului Mondial

Antena 1 a difuzat toate partidele live și așa se va întâmpla până la final, excepția fiind 12 meciuri, din ultima etapă a grupelor, care vor fi fi la aceeași oră, acestea urmând să fie transmise probabil pe Antena 3.

Înaintea de startul competiției, Antena 1 a anunțat lista comentatorilor pe care îi va avea la cele 104 meciuri.

  • Felix Drăghici
  • Andrei Rădulescu
  • Marian Olaianos
  • Dan Pavel
  • Bogdan Pasăre
  • Robert Şişcă
  • Bogdan Hofbauer
  • Adrian Cheltuitoru
  • Valentin Halacenco
  • Bogdan Ormuz
  • Andrei Nicolae

Conform surselor din interiorul Antenei 1, suma cu care televiziunea îi remunerează pe fiecare dintre cei care comentează e de 100 de euro net pe joc. Toate partidele au parte de câte doi comentatori.

Nivelul financiar pe care Antena 1 îl propune e asemănător cu cel pe care rulează și Pro TV în privința comentatorilor jocurilor de pe platforma ei de streaming, Voyo, care are, printre altele, campionatele din Anglia și Franța și care din vara lui 2027 va avea și Europa și Conference League.

Marea majoritate a celor din lista de mai sus nu sunt angajați ai Antenei 1, ci colaboratori ai altor instituții media, care au primit propuneri de a comenta la Antena 1 pe perioada turneului final. Cel mai cunoscut dintre aceștia e Marian Olaianos, care a avut multe alte turnee finale comentate, în calitate de jurnalist la TVR.

Toate jocurile de până acum, la fel și cele până la optimile de finală, inclusiv, au fost și vor fi comentate din studiourile Antena 1 de la București. Din sferturi, de la începutul lunii iulie, televiziunea va trimite în SUA doi comentatori, care vor comenta de pe stadion ultimele 8 jocuri ale Mondialului.

Topul celor mai urmărite meciuri de la CM

MeciOrăRatingCotă de piață
Mexic - Africa de Sud 2-022:007,834,6
Germania - Curacao 7-120:007,726,4
Canada - Bosnia 1-122:007,331,6
Belgia - Egipt 1-122:006,629,3
Qatar - Elveția 1-122:006,629,8
Spania - Capul Verde 0-019:005,126,1
Olanda - Japonia 2-223:004,729,8
Brazilia - Maroc 1-101:003,936,4
Uruguay - Arabia Saudită 1-101:001,826,4

Un punct de rating pe publicul comercial, vârsta între 21 și 54 de ani, la nivel național, are aproximativ 63.000 de persoane. Cota de piață determină câte televizoare, dintre cele pornite în România pe intervalul monitorizat, sunt fixate pe programul respectiv.

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