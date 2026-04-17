Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare" după protestul de la Cupa Asiei
Publicat: 17.04.2026, ora 11:50
Actualizat: 17.04.2026, ora 11:50
  • Jucătoarele iraniene Fatemeh Pasandideh și Atefeh Ramezanisadeh au mulțumit, vineri, guvernului australian pentru că le-a oferit un „refugiu” și au anunțat că vor să-și reia carierele sportive după ce își vor reface viețile.

Australia a acordat inițial vize umanitare pentru șase jucătoare și un membru al staff-ului naționalei Iranului, după ce acestea au debutat în Cupa Asiei din Australia chiar în momentul în care Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului.

Cinci dintre ele s-au răzgândit ulterior și au decis să se întoarcă acasă, în Australia rămânând doar Pasandideh și Ramezanisadeh.

Jucătoarele iraniene au rupt tăcerea

Jucătoarele au oferit primele declarații publice după ce Australia le-a acordat vize umanitare. Ele au afirmat, într-un comunicat de presă, că sprijinul și compasiunea de care au avut parte le-au oferit speranța unui viitor în care vor putea trăi și juca fotbal în siguranță.

„Dorim să ne exprimăm cea mai profundă recunoștință față de guvernul australian, și în special față de ministrul de Interne Tony Burke, pentru că ne-a acordat protecție umanitară și un refugiu sigur în această țară frumoasă”, au declarat ele, potrivit Reuters.

Luna trecută, cele două au început să se antreneze alături de echipa feminină din A-League Brisbane Roar.

„În acest moment, prioritatea noastră este siguranța și sănătatea, precum și începerea procesului de reconstruire a vieților noastre. Suntem sportive de elită și visul nostru rămâne acela de a ne continua carierele sportive aici, în Australia”, au continuat jucătoarele.

Îngrijorările privind siguranța jucătoarelor iraniene au apărut după ce mai multe dintre ele au refuzat să intoneze imnul național la un meci din Cupa Asiei, televiziunea de stat iraniană etichetându-le drept „trădătoare în vreme de război”.

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
