U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!"
Cluj Arena FOTO clujarena.ro
Superliga

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 11:14
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 12:00
  • Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a vorbit despre intenția clubului de a evolua pe Cluj Arena din sezonul viitor.

Clubul din Gruia deține deja o arenă pe care evoluează de multă vreme, „Dr. Constantin Rădulescu”, însă taxele și costurile de întreținere îi dau bătăi de cap finanțatorului.

Ioan Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu? CFR nu e echipa Clujului?”

Acum, Varga solicită acces pe stadionul public al orașului pentru a evita plata unor sume uriașe.

„Am solicitat să evoluăm pe Cluj Arena, din moment ce e stadion public, că aparține Consiliului Județean. E normal ca orice echipă profesionistă să poată avea acces acolo, deoarece costurile la un club privat sunt enorme și nimeni nu te ajută. Atunci de ce să nu avem și noi acces la treaba asta?

Stadionul nostru rămâne în folosința echipei, pentru antrenamente, pentru meciurile amicale. Întreținerea este enormă ca și club privat. Trebuie să plătesc mai mult. De anul ăsta ne-a băgat și impozit, lucru care până acum era scutit.

Să mă ierte Dumnezeu, dar pe toți îi scutim, numai pe CFR nu. Las-o-ncolo, pe toți îi scutim, numai pe CFR nu? CFR nu e echipa Clujului? 115.000 de euro plătim doar impozit, ce înseamnă asta? Nu înțeleg de ce se face diferență, că nu e normal”, a declarat Ioan Varga, potrivit iamsport.ro.

Întrebat dacă i s-a solicitat să poarte o discuție și cu oficialii celor de la U Cluj în acest sens, Varga a transmis:

„Nu, chiar deloc nu ni s-a cerut să avem o întâlnire cu cei de la Universitatea. Am avut întâlnire doar cu proprietarul, cu Consiliul Județean, care este deschis la discuție și este deschis să aprobe chestia asta, pentru că e normal”.

Ioan Varga: „Putem să ne ajutăm reciproc”

În plus, patronul CFR-ului este de acord să le permită celor de la U Cluj să joace pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” atunci când Cluj Arena este indisponibilă.

„Jucăm la noi și îi lăsăm și pe ei. Le vom lua chiria normală, aia măruntă, care e simbolică, ca să nu se deplaseze la Gaz Metan Mediaș sau pe la Sibiu, când este stadion în Cluj și putem să ne ajutăm reciproc.

Ei au pierdut o calificare când au jucat pe la Sibiu. Suntem deschiși să fim corecți și să aibă și ei o soluție mai bună în perioada Untoldului”, a mai spus Varga.

