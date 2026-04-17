„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu

alt-text Publicat: 17.04.2026, ora 10:46
alt-text Actualizat: 17.04.2026, ora 10:46
  • Adrian Iencsi (51 de ani) a avut un nou discurs emoționant la adresa lui Mircea Lucescu.
  • Selecționerul naționalei U20 a fost prezent, joi, la Muzeul Fotbalului, unde a fost expusă colecția personală de tricouri a legendarului antrenor.

Mircea Lucescu s-a stins din viață pe data de 7 aprilie 2026, iar fostul său elev a avut acum doar cuvinte de laudă la adresa acestuia.

Adrian Iencsi: „Mi-am dat seama ce înseamnă mentalitatea de învingător lucrând cu Mircea Lucescu”

„Foarte, foarte multe amintiri. Am lucrat doi ani de zile împreună, am obținut performanțe, am câștigat acel campionat din sezonul 98-99. Eu atunci am început să simt ce înseamnă să fii cu adevărat campion și m-a impulsionat foarte mult acel moment, mi-a dat încredere pentru ceea ce urma. 

Mi-am dat seama cu adevărat ce înseamnă mentalitatea de învingător lucrând cu Mircea Lucescu, m-a instruit, m-a format, mi-a schimbat modul de a gândi, m-a educat.

Vreau să-i felicit pe cei care au avut această inițiativă de a construi acest muzeu al fotbalului românesc și, în același timp, de a ne da nouă posibilitatea să putem să vizităm acest loc, acest muzeu.

Văd aici lucruri deosebite, tricouri, trofee, fotografii și îmi dau seama și mai mult ce valori avem în spatele nostru, ce tradiții avem, câte performanțe am reușit să facem. Mă uitam și la primul etaj, imagini și toate trofeele câștigate de Gheorghe Hagi.

Acum ne aflăm la etajul lui Mircea Lucescu, unde vă spun cu cea mai mare sinceritate că îmi bate inima și am niște emoții pe care nu credeam că le pot avea.

Mă gândesc, în același timp, cât de repede a trecut timpul, foarte, foarte rapid, așa că, dragii mei, profitați de fiecare zi, profitați de fiecare moment, bucurați-vă de fiecare zi și să fim conștienți și recunoscători că avem lângă noi oameni valoroși.

Încă avem lângă noi oameni valoroși și să nu-i mai apreciem doar atunci când pleacă dintre noi”, a declarat Adrian Iencsi.

Colecția de tricouri a lui Mircea Lucescu, la Muzeul Fotbalului (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)

Adrian Iencsi: „Am încredere în Rapid”

Fostul jucător al giuleștenilor a vorbit și despre lupta la titlu. Iencsi e încă optimist în privința formației lui Costel Gâlcă.

„S-au complicat un pic lucrurile pentru Rapid, cu toate că și acum am un pic încredere că se poate, de ce să nu se poată? Mai sunt șase etape, dacă nu mă înșel, dar eu mă bucur pentru toate celelalte echipe implicate și să câștige campionatul cine, într-adevăr, merită. 

O surpriză foarte plăcută este Universitatea Cluj, cu Cristiano Bergodi la conducere. Bineînțeles, în același timp și CFR Cluj, care de la venirea lui Daniel Pancu a avut niște rezultate extraordinare. 

Și Craiova, care în continuare, chiar dacă au fost învinși acum în ultima etapă, pot fi o contracandidată a Clujului”, a mai spus Iencsi.

Întrebat despre Cristi Chivu, care este la un pas să devină campion cu Inter Milano, selecționerul naționalei U20 a transmis:

Nu, încă nu e. Eu vorbesc acum și din punct de vedere al antrenorului, pentru că știu ce e în mintea lui. În primul rând, Cristian Chivu e o persoană foarte echilibrată. Un antrenor foarte bun, a demonstrat acest lucru. Și sper, și eu cred că ne dorim cu toții, ca el să câștige campionatul cu Inter. Adrian Iencsi

