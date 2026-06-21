„Asta e decizia lui” Ce va face starul lui Dinamo Kiev la  „dubla” cu U Cluj din Europa League. Bergodi se teme de el

Andriy Yarmolenko, 36 de ani, legenda lui Dinamo Kiev, a luat o hotărâre asupra „dublei” cu U Cluj, din turul 1 preliminar al Ligii Europa.

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Nu a avut șansă U Cluj la tragerea la sorți pentru turul 1 preliminar de Europa League.

Va înfrunta cel mai periculos adversar posibil. Dinamo Kiev, câștigătoarea Cupei Ucrainei.

Vicecampioana Ligii 1 a avut însă noroc la ordinea meciurilor. Va disputa turul în deplasare (9 iulie), la Lublin, în Polonia, pentru că echipele ucrainene nu pot juca în țara lor din cauza războiului.

Manșa secundă va fi la Cluj, o săptămână mai târziu.

Bergodi: „Yarmolenko e excelent”. 73 de goluri influențate în 126 de selecții

Într-un interviu pentru GOLAZO.ro, antrenorul alb-negrilor, Cristiano Bergodi, evidenția un jucător al kievenilor.

Cristiano Bergodi a încheiat sezonul trecut cu U Cluj pe locul 2 în campionat și Cupa României. Foto: Sport Pictures

Andriy Yarmolenko, atacantul căpitan și la Dinamo, și la naționala galben-albastră. Unul dintre cei mai valoroși internaționali ucraineni.

47 de goluri și 26 de pase decisive a reușit Yarmolenko în 126 de meciuri pentru reprezentativa țării sale. Al doilea all-time și la goluri, și la selecții.

„Chiar dacă a ajuns la 36 de ani, rămâne un fotbalist foarte bun. Excelent. A marcat de multe ori și în campionatul trecut”, a spus tehnicianul italian.

12 goluri a înscris Yarmolenko în 35 de meciuri jucate sezonul trecut la Dinamo Kiev, în toate competițiile

„Yarmolenko nu se antrenează pentru cupele europene”

Bergodi și U Cluj ar putea avea încă o dată șansă în această „dublă”.

Jurnalistul ucrainean Igor Burbas a afirmat pentru canalul său de YouTube, BurBuzz, că Yarmolenko nu va evolua în preliminariile Europa League, urmând să se dedice numai partidelor de campionat.

Yarmolenko (dreapta), sezonul trecut, la 0-2 cu Crystal Palace, echipa care avea să câștige Conference League. Foto: Imago

„Nu ar trebui să-l așteptăm pe Andriy Yarmolenko”, a afirmat Burbas, preluat și de site-ul local Tribuna.

Yarmolenko are un program individual de pregătire. Nu se antrenează pentru cupele europene. Nu va ajuta Dinamo Kiev să ajungă în faza principală de Europa League sau Conference. Se pregătește exclusiv pentru campionat. Igor Burbas, ziarist ucrainean

Prima țintă a veteranului. Să bată recordul de goluri al primei ligi ucrainene.

Maksim Shatskikh, ex-Dinamo Kiev, are 124 de reușite.

Yarmolenko e imediat în spatele acestuia, cu 123 de goluri.

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