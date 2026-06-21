Bogdan Andone, la mare căutare A fost ofertat de o echipă din cupele europene. Cum a reacționat antrenorul lui FC Argeș +5 foto
Bogdan Andone
Superliga

Bogdan Andone, la mare căutare A fost ofertat de o echipă din cupele europene. Cum a reacționat antrenorul lui FC Argeș

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 14:53
  • Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul echipei FC Argeș, a vorbit despre ofertele pe care le-a primit în această vară și a luat o decizie cu privire la viitorul său.
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Duminică dimineață, piteștenii au plecat în cantonamentul din Slovenia, iar tehnicianul echipei a stabilit obiectivele pentru viitorul sezon. A vorbit și despre strategia de transferuri din această vară.

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Bogdan Andone: „Acum două zile am primit o ofertă din Lituania”

În ciuda ofertelor pe care le-a primit, Bogdan Andone nu se gândește să plece de la FC Argeș.

„Cea mai bună ofertă a fost din Cipru. O echipă din top 3, o fostă campioană în anii trecuți care își dorește să joace în Champions League.

Acum două zile am primit o ofertă din Lituania, tot de la o echipă din cupele europene, dar am contract cu FC Argeș și nu mă gândesc să plec”, a declarat Bogdan Andone, conform gsp.ro.

FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg
FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg

Galerie foto (5 imagini)

FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu .jpg FC Argeș - Rapid Foto sportpictures.eu.jpg
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Bogdan Andone a abordat și subiectul transferurilor. Acesta și-ar dori trei jucători noi la echipă, în funcție de câte despărțiri vor exista.

„Ne dorim să mai aducem 1-2 jucători, poate chiar 3 în funcție de plecări. Eu nu îmi doresc să mai fie plecări și nu voi fi de acord cu niciun transfer”.

S-a vehiculat despre Yanis Pîrvu, Mario Tudose, Ricardo Matos, dar cred că pot pleca doar pentru o sumă care să aducă ceva clubului, nu doar de dragul de a pleca. Bogdan Andone, antrenor FC Argeș

Bogdan Andone: „Ne dorim să creștem ca echipă”

Antrenorul piteștenilor a trasat și obiectivele pentru sezonul viitor.

„Le mulțumesc băieților pentru aprecieri. Filozofia mea în viață este munca. Fără muncă nu se poate realiza nimic în orice domeniu. Încercăm se ne îmbunătățim zi de zi individual, dar și ca echipă. Vrem să se jucăm de fotbal și să ne facem fericiți suporterii.

Ne dorim să creștem ca echipă, să progresăm ca club, iar dacă vom reuși să jucăm o finală de Cupă și jucăm din nou în play-off ar fi un lucru extrem de important pentru noi”, a concluzionat Bogdan Andone.

FC Argeș, cantonament în Slovenia

După terminarea primului stagiu de pregătire desfășurat la Albota, FC Argeș a plecat astăzi în cantonamentul din Slovenia, în localitatea montană Rogla, a anunțat clubul.

Piteștenii se vor pregăti acolo până pe 3 iulie. În stagiul de pregătire din Slovenia, vulturii au programate câteva meciuri de pregătire, adversarii urmând să fie comunicați în zilele următoare.

Lotul care a făcut deplasarea în Slovenia:

  • Portari: Cătălin Căbuz, Cătălin Straton, Luca Crăciun, Matteo Șerban
  • Jucători de câmp: Dorinel Oancea, Andrei Tofan, Mario Tudose, Evagoras Antoniou, Guilherme Garutti, Leard Sadriu, Florin Borța, Claudiu Micovschi, Rober Sierra, Ionuț Rădescu, Vadim Rața, Yanis Pîrvu, Xian Emmers, Michael Idowu, Patrick Dulcea, Taylor Luvambo, Robert Moldoveanu, Ricardo Matos, Antonio Marin, Jakov Blagaić, Eduard Cotea

Sub comanda lui Bogdan Andone, FC Argeș a reușit să se califice în sezonul recent încheiat în play-off-ul Ligii 1 și în semifinalele Cupei României, din postura de nou-promovată.

Piteștenii au încheiat campionatul pe ultimul loc în play-off, cu 32 de puncte.

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