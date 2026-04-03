„M-au sacrificat!" Președinta unei federații din România crede că suspendarea ei de către COSR e o decizie de înțeles
Irina Deleanu, 50 de ani, președinta Federației Române de Gimnastică. În medalion, Annaliese Drăgan. Foto: IMAGO.
alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 15:19
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 16:31
  • Irina Deleanu (50 de ani) spune, pentru GOLAZO.ro, că nu-și dorește nicio funcție atâta vreme cât finanțarea FRGR continuă.
  • Șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică explică de ce s-a petrecut incidentul cu clubul Sportul Studențesc.
  • Deleanu dezvăluie și că Annaliese Drăgan, înainte de JO Paris 2024, mergea după antrenament la petreceri, pierzând nopți.

Federația Română de Gimnastică Ritmică e afectată constant de controverse. După dezvăluirile GOLAZO.ro, care a publicat un clip în care antrenoarea Maria Gîrbă o agresa pe Cristina Halep, nepoata Simonei Halep, clip ce a dus la suspendarea antrenoarei, au urmat alte episoade nefericite pentru FRG.

Unul a fost suspendarea finanțării de către Agenția Națională pentru Sport (n.r. - ANS), reluată între timp, iar altul a fost scandalul iscat atunci când FRGR a interzis micuțelor sportive de la clubul Sportul Studențesc să participe la Campionatul Național.

Totul a culminat cu, spun surse, excluderea Irinei Deleanu, președinta FRGR, din Comisia Tehnică a COSR.

Irina Deleanu: „Am fost sacrificată”

GOLAZO.ro a luat legătura cu aceasta pentru a afla ce se petrece, de fapt, la Federația Română de Gimnastică Ritmică.

Bună ziua, doamna Deleanu. Până la urmă ați fost sau nu exclusă din Comisia Tehnică a COSR?

Bună ziua. Nu, nu am fost exclusă. Probabil că, pentru că s-au gândit că-i pot acționa în judecată, deoarece nu au motive să mă excludă, sunt doar suspendată. Deci e vorba de doar o suspendare temporară.

Iar în adresa COSR, iar eu sunt foarte mulțumită de asta, se specifică faptul că s-au angajat să finanțeze programele Federației de Gimnastică Ritmică (n.r. - FRGR) până la Jocurile Olimpice Los Angeles 2028. Eu interpretez așa: că m-au sacrificat pe mine pentru finanțare, ceea ce pentru mine este perfect ok, înțeleg. Nu mă interesează absolut nicio funcție și nici să fiu nicăieri. Mă interesează să meargă federația noastră înainte și să aibă finanțare.

Dacă nu vă interesează funcțiile, de ce nu vă retrageți? Așa cum vă solicită contestatarii dvs.

Pentru că știu că pot să fac bine din poziția pe care o am. Adică, ideea este că pe mine nu mă interesează că m-au suspendat din Comisia Tehnică a COSR. La ce a ajutat, de exemplu, dacă eu rămâneam membră în comisia asta tehnică și finanțarea era tăiată? La nimic! Pe mine mă interesează copiii, să se pregătească, și nu funcțiile mele.

Afirmația aceasta, legată de copii, nu e în discrepanță cu faptul că oamenii acuză că dvs. nu le-ați lăsat pe fetele de la Sportul Studențesc să se înscrie la Campionatul Național?

Nu. În primul rând, secția de gimnastică ritmică de la Sportul Studențesc a trimis o adresă oficială către FRGR prin care anunța că și-a încetat activitatea.

Când?

În iunie 2025. Deci înainte de decizia FRGR (n.r. - legată de înscrierea sportivelor de la Sportul Studențesc la Campionatele Naționale) cu vreo patru luni. Apoi s-au înscris la competiție pe platforma oficială a Federației. Noi, văzând că sunt copiii înscriși de la Sportul Studențesc, am cerut lămuriri la club. Ei ne-au trimis o adresă oficială în care ne-a spus că ei și-au suspendat activitatea.

Am răspuns prompt la solicitarea ANS-ului de a ne întâlni cu părinții acestor copii înainte de competiția în discuție. La această întâlnire, avocații mei au solicitat Sportului Studențesc o simplă adresă oficială prin care să spună că și-au reluat activitatea. Ca secția de la Sportul să fie activă și noi să avem documente oficiale care să justifice participarea lor în concurs.

Irina Deleanu: „Vrem să se respecte regulamentul”

Și acest lucru nu s-a întâmplat?

Stați puțin. Sportul Studențesc o desemnase ca antrenoare însoțitoare a minorilor pe Alexandra Piscupescu. Ea avea plângeri penale făcute chiar de clubul Sportul Studențesc. Plângere la Poliție și la Protecția Copilului. Atunci ne-am luat măsuri și am spus: „Sportul trebuie să-și asume chestia asta, pentru că noi nu putem să primim o antrenoare acuzată de abuz, să însoțească minori, într-un campionat organizat de noi”.

Lucrurile nu stau așa cum sunt prezentate. O să venim cu un drept la replică pentru a ne spune și noi punctul de vedere. Gabriela Mitroi, președinta clubului Sportul Studențesc

A venit adresa oficială din partea celor de la Sportul Studențesc?

În trei rânduri am cerut această adresă. Trebuia să ne mai vedem și la ANS cu părinții copiilor, dar aceștia nu au mai venit. A fost o bătaie de joc. Am suportat-o și pe asta. Tot pentru copii. Interesul lor e foarte prezent în prioritățile mele. Tabăra care mă contestă își dorește foarte mult să se victimizeze, ca să pară că Irina Deleanu le face și le drege.

De ce spun asta? Pentru că, de exemplu, clubul Dinamo a participat la o competiție internațională zilele trecute, fără să aibă acordul FRGR. Asta e o prevedere expresă în statutul și în regulamentele federale. Și cred că fac un pic la provocare. Adică, de exemplu, dacă noi acum le facem o notificare sau îi chemăm la Comisia de Disciplină, or să spună că Deleanu are ceva cu copiii de la club. Nu! Noi doar vrem să se respecte regulamentele.

Ați adus vorba despre competiții internaționale. Au fost concursuri la Sofia și Atena. În Bulgaria, Cupa Mondială, iar în Grecia, Cupa Afrodita. Cum vi s-au părut rezultatele?

La Atena a fost foarte bine. Andreea Verdeș a făcut niște rezultate extraordinare. Bine, ea are și foarte multă experiență. A venit și cu exerciții bine structurate și bine însușite. A avut două dintre compoziții pe care le lucrează de mai mult timp și asta se vede. Îți ia cam jumătate de an să o pui o compoziție nouă pe picioare. Și de aceea ea a avut niște rezultate foarte bune.

Rezultate gimnaste la Aphrodite Cup:

  • Aur finală minge - Andreea Verdeș
  • Argint finală individual compus - Andreea Verdeș
  • Argint finală măciuci - Bianca Răutu
  • Bronz finală cerc - Andreea Verdeș
  • Bronz finală minge (junioare) - Patricia Stanciu

Iar Amalia Lică?

Urmează să crească pas cu pas. Nu ne grăbim pentru că aceste compoziții, pe care le-a făcut Adriana Mitroi pentru Amalia, sunt pentru calificarea olimpică. De aceea, la acest moment, Lică nu este în formă. Dar va fi după ce va învăța la perfecție aceste exerciții. Din punct de vedere tehnic sunt foarte dificile compozițiile. Pentru că vrem să accedem în elită, nu să ne batem la ultimele locuri.

Și la Cupa Mondială de la Sofia?

Ne-am prezentat un pic mai bine decât anul trecut. Adică, Andreea Verdeș a venit pe locul 25 și Amalia Lică pe 27 la individual compus. Începutul de an este un pic mai dificil pentru noi. Dar având în vedere că, de exemplu, Andreea are compoziții un pic mai jos din punct de vedere al dificultății și a făcut câteva greșeli... iar Amalia are compoziții solide din punct de vedere al dificultății, dar încă nu le realizează... s-au înregistrat aceste clasări.

Pe noi nu ne sperie pentru că, repet, știm și de anul trecut, când am început de pe poziția 40 și Amalia a terminat vicecampioană mondială. E loc de creștere și nu e momentul să fim acum în formă. Nu asta ne-am propus. Ne-am propus să fim în formă la Europene și apoi la Mondiale.

14
a fost cel mai bun loc ocupat de gimnastele noastre la Cupa Mondială de la Sofia. Amalia Lică l-a obținut la panglică, iar Andreea Verdeș la cerc

Irina Deleanu: „Annaliese a căzut de pe trotinetă”

Mi-ați spus, într-un interviu anterior, că Annaliese Drăgan nu a mai vrut să continue cu gimnastica de performanță. Dar, la câteva zile după apariția interviului, Annaliese a povestit, într-o postare făcută pe rețelele de socializare, că nici vorbă de așa ceva și că ea își dorește să continue.

Eu sunt surprinsă de declarațiile ei! Cu mine, e adevărat, n-a avut nicio discuție în acest sens. De câte ori o întrebam ce are de gând să facă după JO Paris 2024, spunea că nu știe, că nu s-a hotărât și că vrea să meargă la facultate.

Antrenoarei Maria Gârbă i-a spus permanent că ea nu mai vrea să mai continue pentru că e foarte greu să fie într-o formă fizică optimă pentru competiții majore. Dimpotrivă, mie mi-a dat impresia că mai mult noi trăgeam de ea ca să continue și să-și valorifice această muncă depusă în cei șase ani cât a stat în România.

Dar nu v-a dat de înțeles și dvs. dacă mai vrea sau nu să continue?

Cred că ea luase o decizie prin comportamentul pe care-l avea față de gimnastică. Adică, în ultimul an de pregătire înainte de Jocurile Olimpice de la Paris, e drept că noi am aflat cu stupoare mult mai târziu, când Annaliese era în SUA, nu era cu mintea doar la pregătire.

Annaliese și sora ei (n.r. - Christina), după antrenament, se duceau repede la Lia Manoliu ca să se întâlnească cu iubiții lor. Mergeau la festivaluri, petreceri noaptea... Într-o seară am aflat că Annaliese a căzut de pe trotinetă și și-a învinețit piciorul și a doua zi pleca la concurs. La o Cupă Mondială. Nu aveau un comportament care să slujească interesele performanței.

După Paris, obiectivul meu era să revin mai puternică și să continui antrenamentele în vederea Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Acela nu a fost un capitol încheiat. Și nici acum nu este. Am vrut să continui și încă îmi doresc asta. Annaliese Drăgan

COSR sportul studentesc Annaliese Drăgan irina deleanu alexandra piscupescu
