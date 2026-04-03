Mihai Stoichiță (71 de ani) , directorul tehnic al FRF, a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu (80 de ani).

, directorul tehnic al FRF, a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă Mircea Lucescu (80 de ani). Fostul selecționer a făcut infarct în ziua în care urma să fie externat de la Spitalul Universitar din Capitală.

Conform informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Mircea Lucescu a suferit un infarct și a fost transportat în stare foarte gravă la USTACC (Unitatea de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici).

Mihai Stoichiță: „Sunt tare îngrijorat”

Mihai Stoichiță a precizat că, în acest moment, Mircea Lucescu este stabil.

„Sunt tare îngrijorat de ce s-a întâmplat cu Lucescu. După ce ieri (n.r. - joi) am stat cu el, am stat acolo o perioadă destul de lungă de timp împreună cu președintele (n.r. - Răzvan Burleanu). Eram bucuroși că azi iese din spital, era totul OK.

Era bucuros că… Mă rog, nu era bucuros că și-a încheiat colaborarea cu federația din cauza stării de sănătate, dar faptul că președintele i-a propus să continuăm o colaborare între federație și dumnealui, era o chestie foarte, foarte importantă și pentru el.

Îl menținea în lumea fotbalului și era important și pentru noi, pentru că experiența, sfaturile lui ar fi adus un plus valoare în domeniul în care ar fi activat.

Dar acum pot să vă spun că e stabil, după ce am vorbit la spital, după veștile de acolo, este într-o stare stabilă”, a spus Mihai Stoichiță.

Întrebat dacă este de părere că presiunea pusă pe Mircea Lucescu și supărarea creată de ratarea calificării la CM 2026 au provocat problemele de sănătate ale fostului selecționer, Stoichiță a răspuns:

„Ce presiune am pus noi pe domnul Lucescu? Ți se pare că FRF a avut o atitudine agresivă cu dânsul? A fost o colaborare mai mult decât bună. Și dumnealui a fost bucuros ca a venit. Ce se întâmplă ulterior face parte din viața fiecărui antrenor.

E aceeași presiune pe care o are și antrenorul Germaniei, la fel ca antrenorul României. E aceeași competiție, aceeași dorință de a ajunge acolo, aceeași stare de tensiune la fiecare meci”.

Mircea Lucescu a făcut infarct azi dimineață

Lucescu a trecut prin trei operațiuni de resuscitare și i s-au făcut, printre altele, o angiografie, medicii dorind să afle dacă are blocate arterele coronariene.

Ulterior, antrenorul a fost supus unei angioplastii primare, o procedură utilizată pentru a debloca arterele coronariene și a restabili fluxul sanguin. Se introduce un balon pentru a dilata zona îngustată. Aceasta trebuie făcută foarte rapid pentru a salva mușchiul cardiac.

Vineri, în jurul orei 11:30, Spitalul Universitar a transmis un comunicat oficial:

„În cursul dimineții (n.r. - vineri), pacientul a suferit un infarct miocardic acut.

A fost preluat de urgență și a beneficiat prompt de intervențiile medicale și terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare. În prezent, starea acestuia este stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate.

Pacientul rămâne internat în cadrul Secției de Cardiologie, unde primește îngrijirile medicale adecvate”, a fost anunțul Spitalului Universitar.

Marți, la două zile distanță de momentul când i s-a făcut rău în timpul cantonamentului României, Mircea Lucescu a fost operat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Luni, fostul selecționer a efectuat o coronarografie, o procedură minim invazivă pentru diagnosticarea blocajelor de pe arterele coronare, folosind substanță de contrast și raze X.

Concluzia doctorilor a fost că Lucescu nu avea nevoie de un stent suplimentar. Pentru a rezolva problema tulburărilor de ritm cardiac, aceștia i-au implantat un defibrilator.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport