Variantă-șoc pentru președinția FIFA Federațiile europene susțin un candidat-surpriză pentru a-l înlocui pe  Gianni Infantino: momentul care a iritat alegătorii
Gianni Infantino
Campionate

Variantă-șoc pentru președinția FIFA Federațiile europene susțin un candidat-surpriză pentru a-l înlocui pe Gianni Infantino: momentul care a iritat alegătorii

alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 09:47
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 10:01
  • Actualul lider al forului mondial, Gianni Infantino (56 de ani), și-a anunțat intenția de a obține un nou mandat.
  • Totuși, mai multe federații europene încearcă să convingă președintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi (52 de ani), să candideze la alegerile pentru președinția FIFA.
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Tot mai multe asociații membre UEFA își doresc un contracandidat care activează în fotbalul european pentru scrutinul programat pe 18 noiembrie, la Rabat (Maroc).

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Variante pentru a-i face concurență lui Gianni Infantino la alegerile FIFA

Inițial, principalul nume vehiculat a fost cel al președintelui UEFA, Aleksander Ceferin, însă este de așteptat ca acesta să candideze pentru un nou mandat la conducerea forului european, nu la FIFA.

În aceste condiții, mai multe federații, printre care cele din Belgia și Polonia, ar fi dispuse să îl susțină pe Nasser Al-Khelaifi, dacă acesta va accepta să intre în cursă.

Totuși, talksport.com susține că șeful lui Paris Saint-Germain nu intenționează, în acest moment, să candideze și ar avea nevoie de „argumente foarte solide” pentru a-și schimba poziția.

Printre alte variante discutate în interiorul UEFA s-ar număra și Dariusz Mioduski, proprietarul clubului Legia Varșovia, în timp ce din afara Europei au fost menționați Victor Montagliani, președintele CONCACAF, și Patrice Motsepe, liderul Confederației Africane de Fotbal.

Conform aceleiași surse, nu este probabil ca vreunul dintre aceștia să îl provoace pe Infantino la alegerile din acest an, Motsepe fiind interesat mai degrabă de scrutinul din 2031.

Suspendarea lui Balogun i-a iritat pe alegători

Discuțiile privind o alternativă la actualul președinte FIFA s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul tensiunilor dintre FIFA și UEFA generate de decizia comisiei disciplinare a forului mondial de a suspenda executarea sancțiunii aplicate atacantului american Folarin Balogun în timpul Cupei Mondiale din 2026.

Gianni Infantino și-a confirmat oficial candidatura pentru un nou mandat, în cadrul celui de-al 76-lea Congres FIFA, desfășurat la Vancouver, în luna mai.

„Vreau să vă spun, înainte de toate, celor 211 federații membre FIFA, că voi candida la alegerile pentru funcția de președinte FIFA de anul viitor”, declara atunci Infantino.

Actualul președinte al FIFA a ținut să evidențieze sprijinul primit de la federații în ultimul deceniu:

„Vă mulțumesc pentru susținerea din ultimii zece ani, pentru sprijinul de astăzi, pentru munca voastră, pentru progresul realizat, pentru dragostea față de fotbal, pentru angajament și pentru pasiune”.

Cine este Nasser Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi Nasser Al-Khelaifi
Nasser Al-Khelaifi

Nasser Al-Khelaifi (52 de ani) este una dintre cele mai influente figuri din fotbalul mondial.

Om de afaceri din Qatar și fost jucător profesionist de tenis, el conduce Paris Saint-Germain din 2011, perioadă în care clubul a devenit o forță a fotbalului european, cucerind numeroase titluri în Franța și primul trofeu UEFA Champions League din istorie.

Al-Khelaifi este și președintele grupului media beIN Media Group, dar ocupă și funcții importante în conducerea fotbalului european, fiind președintele Asociației Cluburilor Europene (ECA) și membru în Comitetul Executiv al UEFA.

  • Gianni Infantino conduce FIFA din februarie 2016, când a fost ales la Congresul extraordinar de la Zürich.
  • Alegerile pentru președinția forului mondial vor avea loc pe 18 noiembrie, la Rabat (Maroc). Până atunci, pot fi depuse candidaturile oficiale.

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