Marius Șumudică
Superliga

„Știu ce se întâmplă în interior" Șumudică intervine în conflictul Dobre - Gâlcă: „Acest lucru nu poate fi șters cu buretele"

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.04.2026, ora 20:48
  • Marius Șumudică (55 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a vorbit despre situația tensionată dintre Alexandru Dobre și Constantin Gâlcă.

Căpitanul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă, în minutul 59 al meciului cu FC Argeș (0-0). La finalul partidei, Dobre a dat vina pe tehnician pentru scăderea sa de formă.

Ulterior, Gâlcă i-a dat replica jucătorului său și a ținut să-l taxeze.

Marius Șumudică intervine în conflictul Dobre - Gâlcă: „Ştiu foarte bine ce se întâmplă în interior”

Șumudică susține că știe ce se petrece în Giulești și a subliniat că astfel de conflicte ar trebui evitate, deoarece Dobre este un jucător exponențional pentru Rapid.

„Eu înțeleg reacția lui Dobre, și eu am fost jucător. Mie nu mi se pare că Dobre a făcut ceva grav, unii jucători dau cu picioarele în bidoane, scot tricoul și îl aruncă. Din punctul meu de vedere, Dobre își dorea să joace mai mult, să ofere mai mult.

Pentru mine, Dobre este un jucător foarte important prin prisma faptului că se consumă. Când cineva se consumă, înseamnă că își dorește mai mult.

În primul rând, eu sunt ferm convins că Dobre este supărat pe el și pe ceea ce se întâmplă. Am rămas puțin mirat de acea declarație pe care a dat-o după joc, însă asta vine din dorința sa de a demonstra că este un jucător bun.

A marcat 15 goluri pentru Rapid, este principalul marcator al echipei, iar acest lucru nu poate fi șters ușor cu buretele.

Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (29).jpg
Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (29).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Rapid - FC Argeș. Dobre, nervos la schimbare. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

Eu, ca antrenor, am avut o grămadă de jucători pe care îi auzeam pe la spate că făceau anumite gesturi, însă mă făceam că nu văd, ca să nu intru în conflict.

Ba chiar îmi plăceau aceste dispute, în sensul în care înțelegea ceva din momentul respectiv. Eu nu aș face un așa mare haz din acest gest făcut de Dobre.

Eu am vorbit doar de gestul respectiv. Despre declarația lui, acestea sunt problemele lor interne, știu foarte bine ceea ce le cere antrenorul.

Probabil că Dobre a venit și a spus ceea ce simte, nu poți să vii în fața camerelor de luat vedere și să vorbești despre tactică.

Nu pot să mă bag, am fost antrenor acolo anul trecut și nu pot ca eu să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în interiorul echipei, chiar dacă știu foarte multe”, a declarat Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj439
2U Craiova436
3Rapid432
4CFR Cluj431*
5FC Argeș430
6Dinamo428

*️ - beneficiază de rotunjire

Marius Sumudica rapid Alexandru Dobre constantin galca superliga
Echipe/Competiții

fcsb 24 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 13 rapid 20 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share