Marius Șumudică (55 de ani), fostul antrenor de la Rapid, a vorbit despre situația tensionată dintre Alexandru Dobre și Constantin Gâlcă.

Căpitanul giuleștenilor a avut o ieșire nervoasă în momentul în care a fost înlocuit de Gâlcă, în minutul 59 al meciului cu FC Argeș (0-0). La finalul partidei, Dobre a dat vina pe tehnician pentru scăderea sa de formă.

Ulterior, Gâlcă i-a dat replica jucătorului său și a ținut să-l taxeze.

Marius Șumudică intervine în conflictul Dobre - Gâlcă: „Ştiu foarte bine ce se întâmplă în interior”

Șumudică susține că știe ce se petrece în Giulești și a subliniat că astfel de conflicte ar trebui evitate, deoarece Dobre este un jucător exponențional pentru Rapid.

„Eu înțeleg reacția lui Dobre, și eu am fost jucător. Mie nu mi se pare că Dobre a făcut ceva grav, unii jucători dau cu picioarele în bidoane, scot tricoul și îl aruncă. Din punctul meu de vedere, Dobre își dorea să joace mai mult, să ofere mai mult.

Pentru mine, Dobre este un jucător foarte important prin prisma faptului că se consumă. Când cineva se consumă, înseamnă că își dorește mai mult.

În primul rând, eu sunt ferm convins că Dobre este supărat pe el și pe ceea ce se întâmplă. Am rămas puțin mirat de acea declarație pe care a dat-o după joc, însă asta vine din dorința sa de a demonstra că este un jucător bun.

A marcat 15 goluri pentru Rapid, este principalul marcator al echipei, iar acest lucru nu poate fi șters ușor cu buretele.

Eu, ca antrenor, am avut o grămadă de jucători pe care îi auzeam pe la spate că făceau anumite gesturi, însă mă făceam că nu văd, ca să nu intru în conflict.

Ba chiar îmi plăceau aceste dispute, în sensul în care înțelegea ceva din momentul respectiv. Eu nu aș face un așa mare haz din acest gest făcut de Dobre.

Eu am vorbit doar de gestul respectiv. Despre declarația lui, acestea sunt problemele lor interne, știu foarte bine ceea ce le cere antrenorul.

Probabil că Dobre a venit și a spus ceea ce simte, nu poți să vii în fața camerelor de luat vedere și să vorbești despre tactică.

Nu pot să mă bag, am fost antrenor acolo anul trecut și nu pot ca eu să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în interiorul echipei, chiar dacă știu foarte multe”, a declarat Marius Șumudică, citat de fanatik.ro.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 4 39 2 U Craiova 4 36 3 Rapid 4 32 4 CFR Cluj 4 31* 5 FC Argeș 4 30 6 Dinamo 4 28

*️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport