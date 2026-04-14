„N-am cum să refuz” Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”

Gică Hagi (61 de ani) ar fi confirmat deja că va accepta oferta lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, de a prelua naționala României.

„Regele” ar reveni pe banca „tricolorilor”, după o pauză de aproape 25 de ani.

Gică Hagi a fost propus oficial pentru a prelua naționala, în urma ședinței Comisiei Tehnice din data de 3 aprilie.

La finalul ședinței, directorul tehnic Mihai Stoichiță a anunțat că Hagi a fost propus în unanimitate. Al doilea pe lista nominalizărilor a fost Edward Iordănescu, antrenorul care a calificat România la EURO 2024.

Programată inițial pentru data de 8 aprilie, întâlnirea Comitetului a fost amânată după decesul lui Mircea Lucescu din data de 7 aprilie.

Ședința decisivă a Comitetului Executiv ar urma să aibă loc joi, 16 aprilie.

Hagi, dialog despre preluarea naționalei: „E în interesul fotbalului românesc”

Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor a dezvăluit că a avut un dialog cu Gică Hagi cu privire la preluarea echipei naționale, în care „Regele” i-a transmis că nu mai poate refuza și această ofertă.

„Într-o scurtă convorbire avută zilele trecute, Hagi mi-a confirmat că va accepta oferta federală. Rezumând, mi-a explicat că, fiind vorba despre interesul și reprezentarea fotbalului românesc, n-are cum să refuze” , a scris Ovidiu Ioanițoaia în gsp.ro.

Debutul va fi cu Georgia, primul meci oficial va fi cu Suedia

Pentru Hagi, debutul în acest mandat de selecționer va fi pe 2 iunie, într-o partidă de verificare. Adversară: Georgia, meciul urmând să aibă loc în deplasare.

România va mai disputa o partidă amicală pe 6 iunie, pe stadionul Steaua din București.

Primul meci oficial pentru Hagi va fi abia pe 25 septembrie, cu Suedia, în deplasare, în Liga Națiunilor. De fapt, atunci, România va avea 4 meciuri în decurs de doar 10 zile:

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

