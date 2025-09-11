Metropolitano, stadionul lui Atletico, va găzdui finala Ligii Campionilor din sezonul 2026/2027.

Va fi a șasea finală UCL care se va desfășura la Madrid.

Finala Ligii Campionilor va reveni pe stadionul lui Atletico Madrid, Metropolitano , după 8 ani!

Metropolitano va găzdui finala Ligii Campionilor în sezonul 2026/2027

Decizia a fost luată joi de Comitetul Executiv al UEFA, iar în cursa pentru găzduirea finalei a mai fost stadionul Olimpic din Baku (Azerbaidjan).

Metropolitano a fost ales de către UEFA să găzduiască o nouă finală UCL pentru că este unul dintre cele mai moderne stadioane din Europa, iar cea dintre Liverpool și Tottenham (2-0), din 2019, le-a lăsat o impresie plăcută oficialilor UEFA.

Astfel, Metropolitano va găzdui a șasea finală a Ligii Campionilor de la Madrid:

1957 : Real Madrid - Fiorentina 2-0 (Santiago Bernabeu)

: Real Madrid - Fiorentina 2-0 (Santiago Bernabeu) 1969 : AC Milan - Ajax 4-1 (Santiago Bernabeu)

: AC Milan - Ajax 4-1 (Santiago Bernabeu) 1980 : Nottingham Forest - Hamburg 1-0 (Santiago Bernabeu)

: Nottingham Forest - Hamburg 1-0 (Santiago Bernabeu) 2010 : Inter - Bayern Munchen 2-0 (Santiago Bernabeu)

: Inter - Bayern Munchen 2-0 (Santiago Bernabeu) 2019: Liverpool - Tottenham 2-0 (Metropolitano)

Finala Ligii Campionilor din sezonul acesta se va disputa la Budapesta, pe Puskas Arena. Ultimul act al competiției va începe de la ora 19:00, și nu de la ora 22:00 cum a fost până acum.

Finala Ligii Campionilor feminine, la Varșovia

De asemenea, UEFA a mai luat și alte decizii privind și celelalte finale ale competiției europene.

Astfel, finala Ligii Campionilor feminine din sezonul 2026/2027 va avea loc pe Stadionul Național din Varșovia, iar Supercupa Europei din 2026 va avea loc în Salzburg (Austria).

Totodată, finalele Ligii Campionilor de futsal din 2026 vor fi găzduite de Pesaro (Italia).

Finala Ligii Campionilor din 2026 a fost mutată la ora 19:00

UEFA a venit cu decizia de a schimba ora finalei celei mai importante competiții europene, de la 22:00, la 19:00, ora României.

Oficialii forului vor ca această modificare să vină în ajutorul țării gazdă și al organizatorilor, pentru a spori economia locală, dar mai ales în ajutorul suporterilor, care se vor putea bucura mai mult de experiența din ziua finalei, putând petrece timp și la finalul meciului, fără pericole pe străzi la ore târzii sau probleme cu transportul de la stadion.

„Prin această schimbare plasăm experiența fanilor în centrul planurilor noastre. Finala Ligii Campionilor este punctul culminant al sezonului, iar noua oră de începere o va face și mai accesibilă și cu impact pentru toți cei implicați.

În timp ce ora 22:00 este potrivită pentru meciurile din mijlocul săptămânii, o începere mai devreme, sâmbăta, a finalei înseamnă că se încheie mult mai devreme, indiferent dacă avem prelungiri sau penalty-uri.

Astfel, le oferă fanilor oportunitatea de a se bucura de restul serii alături de prieteni și familie, reflectând asupra jocului din întregul sezon”, a declarat Aleksander Ceferin, președintele UEFA.

