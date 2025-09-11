Transfer de marcă la Cluj Atacantul de Premier League a fost prezentat de CFR: „România, ești pregătită?”
Islam Slimani FOTO: facebook/ @cfr1907official
Superliga

Transfer de marcă la Cluj Atacantul de Premier League a fost prezentat de CFR: „România, ești pregătită?”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 19:30
alt-text Actualizat: 11.09.2025, ora 20:45
  • Islam Slimani (37 de ani), fostul jucător al celor de la Leicester și Newcastle, a semnat cu CFR Cluj.
  • Atacantul algerian este al 17-lea jucător care a sosit în Gruia, în această vară.

CFR Cluj continuă campania de achiziții cu un nou transfer răsunător. După ce au ajuns la un acord cu fostul câștigător al Ligii Campionilor Kurt Zouma și cu Marcus Coco, „feroviarii” au obținut și semnătura lui Islam Slimani.

Islam Slimani a semnat cu CFR Cluj

Fostul atacant din Premier League a sosit liber de contract la CFR Cluj, după ce angajamentul său la trupa algeriană Belouzidad nu a fost prelungit.

Mutarea fotbalistului a fost anunțată de trupa din Gruia, prin intermediul rețelelor de socializare, cu un filmuleț cu reușitele spectaculoase ale algerianului: „România, ești pregătită?”.

A urmat și comunicatul în care „feroviarii” au venit cu detalii despre mutare.

„Bine ai venit, Islam Slimani!

CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei noastre!

Slimani și-a început impresionanta carieră la CR Belouizdad, în Algeria, de unde s-a transferat la Sporting CP, club pentru care a marcat în total 61 de goluri și a oferit 16 pase decisive. Prestațiile sale remarcabile i-au adus un transfer în Premier League, la Leicester, urmând ca în Anglia să mai îmbrace și tricoul lui Newcastle.

Acesta a mai evoluat și la echipe importante din Ligue 1, precum AS Monaco, pentru care a jucat 19 meciuri, a marcat 9 goluri și a reușit 7 pase decisive, dar și pentru Olympique Lyon sau Stade Brestois.

De asemenea, atacantul a mai evoluat de-a lungul carierei și în Turcia, la Fenerbahce, în Brazilia, pentru Coritiba, dar și în Belgia, pentru Anderlecht, Westerloo și Mechelen.

La nivel internațional, Slimani reprezintă Algeria, pentru care a bifat 102 selecții, reușind să înscrie până acum 46 de goluri, fiind cel mai bun marcator din istoria reprezentativei țării sale! În anul 2019, alături de Algeria, a câștigat Cupa Africii pe Națiuni, iar în 2014, a participat la Campionatul Mondial, unde a marcat 2 goluri. În 2013, Islam Slimani a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului din țara sa!

Îi urăm bun venit în Gruia și cât mai multe realizări în tricoul echipei noastre!”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

Islam Slimani a petrecut cea mai bună perioadă din carieră la Leicester, când era cotat la 25.000.000 de euro. Atacantul a marcat 13 goluri pentru „vulpi”.

500.000 de euro
este cota de piață a lui Islam Slimani, conform Transfermarkt
  • Algerianul ar putea debuta în tricoul celor de la CFR Cluj, sâmbătă, de la ora 21:30, în etapa #9 din Superliga, împotriva lui Metaloglobus.

17 jucători au sosit la CFR Cluj în această vară

  • Kenneth Omeruo, 31 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Ștefan Senciuc, 18 ani, fundaș dreapta, liber de contract
  • Tudor Cociș, 21 de ani, atacant central, liber de contract
  • Daniel Dumbrăvanu, 23 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Octavian Vâlceanu, 28 de ani, portar, liber de contract
  • Alessandro Micai, 31 de ani, portar, liber de contract
  • Marko Gjorgjievski, 25 de ani, atacant central, liber de contract
  • Drilon Islami, 24 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Ovidiu Perianu, 23 de ani, mijlocaș defensiv, liber de contract
  • Antonio Bosec, 27 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Marcus Coco, 29 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Andrei Cordea, 26 de ani, extremă dreapta, liber de contract
  • Karlo Muhar, mijlocaș defensiv, 29 de ani, liber de contract
  • Kurt Zouma, 30 de ani, fundaș central, liber de contract
  • Mohamed Badamosi, 26 de ani, atacant central, 200.000 de euro.
  • Tiadane Keita, 28 de ani, mijlocaș central, 400.000 de euro.
  • Islam Slimani, 37 de ani, atacant central, liber de contract.

