Surprize mari la Dinamo Nuno Campos ia în cantonament un jucător crescut de FCSB! Cine rămâne în afara lotului +55 foto
Nuno Campos. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

Surprize mari la Dinamo Nuno Campos ia în cantonament un jucător crescut de FCSB! Cine rămâne în afara lotului

alt-text Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 20:09
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 20:09
  • Nuno Campos (51 de ani) a stabilit lotul pe care se va baza în cantonamentul din această vară al celor de la Dinamo.
  • „Câinii” se vor pregăti în Polonia, în perioada 18 iunie - 2 iulie, plecarea fiind programată în această seară.
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Noul tehnician al roș-albilor a făcut ultimele calcule pentru presezon și este dornic să-i vadă la treabă pe mulți dintre tinerii aflați la echipă în acest moment.

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Dinamo a anunțat oficial lotul pentru cantonamentul din Polonia

„Alb-roșii” au anunțat lista jucătorilor care vor participa la cantonamentul din această vară, sub comanda lui Nuno Campos:

  • Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu
  • Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia
  • Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko

În cazul lui Codruț Sandu, portar despre care s-a vorbit că ar urma să revină la Dinamo, acesta va mai rămâne la Corvinul pentru încă un sezon, tot sub formă de împrumut.

Dinamo va avea în cantonamentul din Polonia și un staff numeros:

  • Nuno Campos (antrenor principal)
  • Gonzalo Cruz (antrenor secund)
  • Joao Bogao (antrenor secund)
  • Adrian Marcu (antrenor secund)
  • Brian Van Der Steen (preparator fizic)
  • Mădălin Udrea (preparator fizic)
  • Filipe Peralta (antrenor de portari)
  • Andrei Bendeac (analist video)
  • Iulian Militaru (analist video)
  • Cosmin Mihalescu (director sportiv)
  • Dan Tănase (medic)
  • Javier Rodriguez (nutriționist)
  • Rodrigo Evangelisti (fizioterapeut)
  • Dumitru Bzovii (kinetoterapeut)
  • Bogdan Ionescu (Maseur)
  • Emilian Stanciu (magazioner)
  • Bogdan Alecu (ofițer de presă)
  • Andrei Miron (fotograf)
  • Sabin Ghiță (team manager)

Dinamo va ajunge astăzi (n.r. joi), la ora 21:15 la aeroportul Băneasa, de unde va decola spre Polonia.

Știrea inițială

Nuno Campos a inclus în lotul lui Dinamo un jucător crescut de FCSB

Răzvan Radu (20 de ani), fundaș stânga crescut de cei de la FCSB, ar urma să plece alături de „câini” la Kielce, unde va avea loc cantonamentul.

Acesta a evoluat în sezonul trecut la Metalul Buzău, în eșalonul secund, iar acum a intrat în atenția portughezului, informează prosport.ro.

Ce tineri au mai prins lotul? Ianis Doană, mijlocaș format de CSM Reșița și care a evoluat la Steaua București în ultimul sezon, l-ar fi impresionat și el pe Nuno Campos, alături de frații Alex și David Irimia, care fost împrumutați la Metaloglobus în stagiunea anterioară.

Printre surprize se mai numără africanii Godwin Udosen și Peter Believe Maapia, dar și ucraineanul Vadym Kyrychenko, potrivit gsp.ro.

Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (33).jpg
Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (33).jpg

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Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (1).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (2).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (3).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (4).jpg Dinamo, antrenament la Saftica 17 iunie 2026 FOTO GOLAZO (5).jpg
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Adrian Caragea a rămas în afara lotului!

Adriano Manole, tânăr de perspectivă ales odată cu Ianis Doană, nu va face deplasarea în cantonament, însă cele mari surprize sunt reprezentate de Adrian Caragea și Antonio Bordușanu, care vor rămâne și ei acasă, deși primul a primit mai multe șanse din partea lui Zeljko Kopic.

Totodată, nici Răzvan Pașcalău nu prinde lotul pentru cantonament. Stoperul a fost împrumutat la CS Dinamo.

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