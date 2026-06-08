„N-o să fim atât de idioți” Mihai Stoica a dezvăluit de ce FCSB a oprit negocierile pentru doi jucători doriți insistent: „Fantasmagoric”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre negocierile purtate pentru Stefan Pirgic (23 de ani) și Anderson Ceara (27 de ani).

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Oficialul roș-albaștrilor spune că FCSB nu vrea să intre în licitații și nici să plătească peste cât consideră că valorează jucătorii.

Mihai Stoica a explicat de ce FCSB a oprit negocierile cu doi jucători: „Erau niște clauze fantasmagorice”

Pirgic, mijlocaș central la Zeleznicar Pancevo, a fost pe lista roș-albaștrilor, dar interesul altor cluburi a ridicat prețul jucătorului.

Presa din Serbia a anunțat că mijlocașul celor de la Zeleznicar Pancevo ar urma să bată palma cu Viktoria Plzen.

„Dacă oamenii dau 2 milioane, 2,5 milioane, nu știu ce, îți dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete.

Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic (n.r. - Impresar), mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să știu. N-am discutat cu clubul direct”, a declarat oficialul FCSB-ului, conform orangesport.ro.

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Întrebat dacă Zeleznicar Pancevo a transmis suma pe care o solicită în schimbul lui Stefan Pirgic, Mihai Stoica a răspuns scurt: „Nu”, apoi a continuat:

„E logic ca oamenii care au ceva de vânzare să nu se grăbească. Perioada e foarte lungă. Noi nu ne grăbim. Dacă ne grăbeam, aveam și trei jucători deja. Nu o să fim atât de idioți să aruncăm cu bani”, a mai spus Mihai Stoica.

35 de meciuri a adunat Pirgic la Zeleznicar Panveco în acest sezon, reușind 4 goluri și 3 pase decisive

Situația s-a blocat și în cazul lui Anderson Ceara. FCSB a făcut o ofertă pentru brazilianul de la Csikszereda, dar termenul stabilit de roș-albaștri a expirat fără ca propunerea să fie acceptată.

„Anderson Ceara... Azi a fost ultima zi în care oferta noastră era valabilă. Nu a fost acceptată, așa că nu mai e valabilă. Dacă e să discutăm, discutăm sub ce am oferit până acum.

Suma care a fost solicitată este exagerată, și nu numai suma, dar și niște clauze fantasmagorice pe care le solicitau cei de la Csikszereda”, a mai spus Mihai Stoica.

Csikszereda își dorește 600.000 de euro pentru fotbalistul brazilian, scrie gsp.ro.

650.000 de euro este cota lui Ceara, potrivit transfermarkt.ro

Ceara a ajuns la Miercurea Ciuc liber de contract, în iarna lui 2024.

În stagiunea recent încheiată, fotbalistul crescut de Santos a evoluat în 40 de partide în toate competițiile. A marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive.

A mai evoluat de-a lungul carierei pentru CRB, Maringa și Santa Cruz.

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