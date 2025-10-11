Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!” +8 foto
Foto: GOLAZO.ro
Lucescu s-a certat cu jurnaliștii Întrebarea care l-a scos din sărite pe selecționer: „No comment! Gata, lăsați-mă!”

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Gabriel Neagu , George Neagu
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 14:31
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 14:32
  • Mircea Lucescu (80 de ani) a intrat în conflict cu jurnaliștii la conferința de presă premergătoare meciului România - Austria.
  • Detalii mai jos despre întrebările care l-au scos din sărite pe selecționer.

După amicalul cu Moldova, scor 2-1 pentru România, Mircea Lucescu a lăsat să se înțeleagă că, în cazul unui eșec cu Austria, acela ar putea fi ultimul său meci pe banca naționalei.

Partida România - Austria se va disputa duminică, de la ora 21:45, și va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Mircea Lucescu, iritat de întrebările jurnaliștilor: „No comment”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Austria, Mircea Lucescu a fost întrebat despre declarațiile privind demisia făcute după meciul cu Republica Moldova.

Selecționerul s-a enervat și a refuzat să răspundă la acea întrebare.

„Voi tot căutați polemici. Am spus și aveam de spus despre meciul ăsta. Mâine avem un meci foarte important, ne concentrăm pe el.

Vrem să-l câștigăm cu jucătorii pe care-i avem la dispoziție, pentru că noi avem chiar pe cei mai buni, din punct de vedere al experienței.

Nu-mi mai pune întrebarea asta. Nu răspund, no comment”, a spus Mircea Lucescu.

Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (7).jpeg
Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (7).jpeg

Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (3).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (4).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (5).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (6).jpeg Florin Tănase și Mircea Lucescu, conferință de presă înaintea meciului cu Austria Foto Iosif Popescu (7).jpeg
Mircea Lucescu, despre jucătorii de la FC Botoșani: „Când au făcut saltul la echipa națională, nu mai sunt aceiași”

Mircea Lucescu a fost întrebat de ce nu a convocat jucători și de la FC Botoșani, având în vedere că este liderul din Liga 1.

Selecționerul a mărturisit că el convoacă la națională jucători cu experiență, iar cei de la echipa antrenată de Leo Grozavu nu se ridică la nivelul dorit de el.

„Sunt jucători de antrenament. Pot să fie extraordinari în antrenament. Când i-ai băgat în echipă și-au pierdut orientarea.

Când au făcut saltul spre echipa națională, nu mai sunt aceiași. Dacă îi aduci să joace în meciuri internaționale, să schimbe clubul la cel mai înalt nivel, nu mai sunt aceiași.

O echipă nu se face luând jucători de colo și de colo pentru că experiența și valoarea nu se văd.

O echipă națională se face cu valoare și cu experiență și, pe urmă, cu forma de moment a unuia sau a altuia dintre jucători. Nu are nicio legătură. Gata, lăsați-mă. Asta îmi demonstrează că sunteți toți selecționeri”, a mai spus selecționerul României în cadrul conferinței de presă.

Declarațiile lui Lucescu după meciul cu Moldova

După succesul obținut în amicalul cu Moldova (2-1), Mircea Lucescu a oferit o declarație încărcată de subînțelesuri, care a stârnit speculații privind viitorul său pe banca naționalei.

„Să fie clar, pentru noi problema este barajul. Duminică este un meci de mare prestigiu cu Austria.

Ultimul meu meci la echipa națională a fost un meci contra Austriei (n.r. – 1986, în primul mandat). Să vedem dacă acesta va fi din nou ultimul al meu. Vom vedea”.

Întrebat dacă ia în calcul să nu conducă naționala în meciurile de baraj, Mircea Lucescu a ridicat și mai mult nivelul de incertitudine:

„Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune și eu sunt un om de cuvânt, vom vedea ce va fi”.

Lotul României pentru meciul cu Austria

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 5/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 26/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 6/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Adrian ȘUT (FCSB 8/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 2/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 40/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1),  Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 48/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0);

ATACANȚI

  • Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 2/1), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 5/0).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Austria5 (19-2)15
2. Bosnia6 (13-5)13
3. România5 (10-6)7
4. Cipru6 (7-9)5
5. San Marino6 (1-28)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Top stiri din sport
